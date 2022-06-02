«Спартак» попросил провести матч за Суперкубок на неделю позже в Москве с иностранным судьей

«Спартак» направил генеральному секретарю РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо с просьбой перенести проведение Суперкубка России на неделю, сообщает журналист Иван Карпов.

Красно-белые попросили провести матч не 9 июля, как запланировано изначально, а 16 июля. Кроме того, «Спартак» попросил организовать игру в Москве на стадионе «Лужники», а также назначить на встречу бригаду иностранных арбитров для обеспечения беспристрастного и объективного судейства.

В связи с возможным переносом Суперкубка России «Спартак» заявил о необходимости переноса матча команды в первом туре РПЛ на 20 июля. Изначально запланировано, что игры первого тура пройдут с 16 по 17 июля.

«Спартак» сыграет за Суперкубок России против «Зенита». Красно-белые являются победителями Кубка России-2021/22, а команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат страны по итогам прошлого сезона.

В середине мая «СЭ» сообщал о намерениях «Спартака» сдвинуть начало сезона-2022/23 в РПЛ на неделю.