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Сегодня, 15:33

«Спартак» попросил провести матч за Суперкубок на неделю позже в Москве с иностранным судьей

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» направил генеральному секретарю РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо с просьбой перенести проведение Суперкубка России на неделю, сообщает журналист Иван Карпов.

Красно-белые попросили провести матч не 9 июля, как запланировано изначально, а 16 июля. Кроме того, «Спартак» попросил организовать игру в Москве на стадионе «Лужники», а также назначить на встречу бригаду иностранных арбитров для обеспечения беспристрастного и объективного судейства.

В связи с возможным переносом Суперкубка России «Спартак» заявил о необходимости переноса матча команды в первом туре РПЛ на 20 июля. Изначально запланировано, что игры первого тура пройдут с 16 по 17 июля.

«Спартак» сыграет за Суперкубок России против «Зенита». Красно-белые являются победителями Кубка России-2021/22, а команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат страны по итогам прошлого сезона.

В середине мая «СЭ» сообщал о намерениях «Спартака» сдвинуть начало сезона-2022/23 в РПЛ на неделю.

Источник: https://t.me/karpinside/21116

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Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

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РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
2
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В «Спартаке» прокомментировали письмо в РФС и РПЛ с просьбой перенести матч за Суперкубок России на неделю
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
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Кр. Советов – Локомотив
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Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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