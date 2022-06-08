Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в Суперкубке России

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в игре за Суперкубок России.

«Сыграть Суперкубок из двух матчей: в Москве и Санкт-Петербурге? Я считаю, что такой вариант был бы великолепным. Почему бы и не сделать матч в Петербурге и в Москве — это будет отличное начало нового сезона. Как болельщик и любитель футбола я бы с удовольствием посмотрел два матча. Противостояние «Зенит» — «Спартак» — великолепно!» — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что РФС рассматривает вариант проведения Суперкубка России в двухматчевом формате.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.