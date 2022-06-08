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Сегодня, 19:10

Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в Суперкубке России

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в игре за Суперкубок России.

«Сыграть Суперкубок из двух матчей: в Москве и Санкт-Петербурге? Я считаю, что такой вариант был бы великолепным. Почему бы и не сделать матч в Петербурге и в Москве — это будет отличное начало нового сезона. Как болельщик и любитель футбола я бы с удовольствием посмотрел два матча. Противостояние «Зенит» — «Спартак» — великолепно!» — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что РФС рассматривает вариант проведения Суперкубка России в двухматчевом формате.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4719681-tihonov-ocenil-ideyu-provedeniya-superkubka-v-dvuhmatchevom-formate-v-peterburge-i-moskve.html
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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