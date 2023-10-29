Талалаев победил Бердыева, «Торпедо» не дожало «Шинник». Обзор 16-го тура ФНЛ

Яркие события 16-го тура Мелбет-Первой лиги корреспондент «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко.

Горлов: «Торпедо» не хватает менталитета победителя »



«Торпедо» сыграло вничью в Ярославле. Несмотря на победу в прошлом туре, исполняющий обязанности главного тренера автозаводцев Артем Горлов оставил в запасе двух игроков, соорудивших первый гол в ворота Хабаровска — Орехова и Горбунова. Вместо них с первых минут против «Шинника» вышли Манелов и Полоз. На острие атаки действовал не Стефанович, а Гонгадзе.

Именно Георгий на 22-й минуте открыл счет в игре. Правда, в данном случае стоит говорить о грубой ошибке Довбни. Мяч был послан по центру, почти в руки вратарю, но он почему-то не справился с таким ударом.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Довбня реабилитировался в конце тайма, совершив два сложных спасения после выхода один на один Полоза и выстрела Громыко из выгодной позиции.

После перерыва гости действовали уже не так остро. Правда, и «Шинник» моментов не имел. Матч протекал в спокойном русле вплоть до 77-й минуты, когда Бабурин проявил мастерство, отбив мяч после удара Рубцова. Впрочем, через минуту голкипер все же капитулировал. Самсонов со штрафного с левой ноги низом обвел «стенку» — 1:1.

За оставшееся время «Торпедо» завестись не сумело. А вот «Шинник» мог даже вырвать победу на 4-й компенсированной минуте. Соколов, освободившись от опеки Юзепчука в штрафной, бил, казалось, на исполнение — мяч пролетел мимо створа.

Пока не ясна дальнейшая судьба Горлова. Возможно, руководство «Торпедо» решит проэкзаменовать его в следующих матчах, чтобы избавить наставника от приставки «и.о.». Под руководством 36-летнего специалиста автозаводцы набрали пять очков в четырех турах.

— Обидно терять очки при такой игре, при таком хорошем первом тайме, — заметил Артем Горлов на пресс-конференции. — В нем команда показала то качество, к которому мы стремимся, ту игру, которую должно демонстрировать «Торпедо». По крайней мере, я так вижу. Стоит отдать должное «Шиннику». Соперник исполнил штрафной обводящим ударом на высоком уровне. Думаю, что такие матчи нам точно надо доводить до победы. Ребята должны проявлять мастерство, должен появиться менталитет победителя, нужно реализовывать моменты... Нам не хватает этого.

Фото ФК «Торпедо»

Щербаченко: — Бросилось в глаза, что, когда «Шинник» начинал свои атаки, впереди у «Торпедо» располагались Гонгадзе и Громыко. А Рейна и Полоз действовали немного из глубины. Это новшество Артема Горлова. При нем автозаводцы прибавили в движении. Видно, что ребята гораздо больше получают удовольствия от игры, чем это было при Клотете. В первом тайме, конечно, выделялся Рейна. По-моему, до перерыва ярославцы лишь раз смогли отобрать у него мяч. Легионер феерил, фестивалил на поле, буквально танцевал! Он теперь не тянул одеяло на себя, часто отдавал передачи. Понравилась активность Гонгадзе. Агрессивный, настырный. Он и открыл счет, хотя, конечно, Довбня ошибся. В целом «Торпедо» до перерыва наиграло на два-три мяча. «Шинник» огрызался, но гости смотрелись предпочтительнее, играли с запасом. Ярославцы в первой половине встречи взрывались лишь эпизодически, выглядели полуразобранными.

После перерыва «Торпедо» забуксовало, а «Шинник» сравнял счет со штрафного. Бабурин неправильно выстроил «стенку», и Самсонов попал в «мертвую» зону. Кстати, к штрафному привел совсем необязательный фол Москвичева.

Резюмируем. «Торпедо» зачем-то начало играть на удержание счета, за что и поплатилось. Положительные сдвиги в игре автозаводцев видны, но этого недостаточно для того, чтобы стабилизировать результаты. Такие матчи надо доводить до победы. А ведь в компенсированное время Соколов мог даже вывести «Шинник» вперед.

В тренерский штаб москвичей вошел Анвер Конеев, который отвечает за стандарты. В концовке матча торпедовцы постарались необычно разыграть штрафной (видимо, это как раз наработка Конеева). Но стандарт совсем им не удался, хозяева в итоге получили контратаку на свои ворота. Вспомнились времена, когда «Шинник» тренировал Александр Михайлович Побегалов. После матчей в раздевалке ярославцев можно было найти 7-8 макетов (листов) с подробными инструкциями, как нужно вводить мяч из аута, как разыгрывать штрафные, угловые, кто куда должен бежать. Такое, знаете ли, наглядное пособие по стандартам от мэтра тренерского цеха (улыбается).

Считаю, руководству «Торпедо» нужно дать Горлову еще время поработать и принимать решение по его кандидатуре уже после окончания осенней части чемпионата.

Победа «Химок». Бердыеву некем заменить Касинтуру

«Химки» дома одолели махачкалинское «Динамо» — 1:0. В стартовый состав команды Андрея Талалаева спустя пять туров вернулся Корян. Наставник гостей Курбан Бердыев понес серьезную кадровую потерю. Из-за перебора карточек встречу пропускал один из самых быстрых атакующих игроков лиги — Касинтура.

Матч наглядно показал, что полноценной замены ангольцу в «Динамо» нет. Бело-голубые практически ничего не показали в атаке. А вот хозяева в первом тайме довели несколько своих выпадов до ударов. Правда, ни разу в створ не попали.

После перерыва «Химки» подправили прицел. Волк справился с выстрелом Руденко в дальний угол, Нетфуллин зарядил в перекладину. Хозяева давили, давили и додавили. На 86-й минуте Нетфуллин после навеса Степанова с левого фланга великолепно пробил головой. Мяч залетел в дальний угол. 1:0.

У «Химок» четыре победы в последних шести турах. Команда Талалаева — четвертая в таблице, по дополнительным показателям обходит махачкалинцев.

— Выиграли у высокоорганизованной, дисциплинированной, достаточно классной команды, которая возглавляла таблицу, — сказал на пресс-конференции Андрей Талалаев. — Ребята большие молодцы. Во втором тайме, как мне с лавки показалось, вообще было наше доминирование, но моментов это не приносило. Пришлось пойти на определенные риски и перестановки — сдвоили фланги и стали чаще доставлять мяч в штрафную. В итоге забили. Благодарен ребятам, что научились терпеть — это уже признаки высокоорганизованной команды, способной на многое. Не хватает немного индивидуального мастерства, так как были моменты, когда хотелось, чтобы принимались более креативные решения, и парни попадали в створ.

— Думаю, «Химки» победили заслуженно, их можно только поздравить, — признал в свою очередь Курбан Бердыев. — Есть претензии к своим игрокам, но это мы уже у себя сами разберемся. Нам тяжело даются голы. Значит, надо больше работать над созданием моментов. Ну и необходимо усиление в группу атаки. Одного футболиста нет — уже тяжело (речь, по всей видимости, о Касинтуре. — Прим. «СЭ»).

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Щербаченко: — Конечно, «Динамо» в этой встрече не хватило Касинтуры. Он всегда обостряет, что-то придумывает, шустрит. Его в этом плане можно сравнить с Рейной из «Торпедо». До перерыва гости играли очень схематично, почти ничего не позволяя «Химкам» создать у своих ворот. В составе хозяев выделялись Руденко и Корян.

Бердыеву не позавидуешь. Во втором тайме с поля на носилках унесли Абдуллахи. Если травма окажется серьезной, то это, вне всякого сомнения, очень большая потеря для махачкалинцев.

Последние 15 минут остались за командой Талалаева. Это вылилось в очень красивый гол Нетфуллина. Волк был бессилен. По идее, в такой ситуации, чтобы отыграться, «Динамо» нужно было активно прессинговать соперника на чужой половине поля. Однако сработали тактические стереотипы бело-голубых. Подопечные Бердыева все равно отходили назад и поджидали ошибки хозяев. Думаю, все это и не позволило махачкалинцам организовать финальный штурм.

Результат закономерен. В ближайшее время «Динамо» может столкнуться с проблемами в середине поля. Пока не ясен диагноз Абдуллахи. Непонятная ситуация с Лисаковичем, который получил загадочную травму, находясь в расположении молодежной сборной Белоруссии (по сообщениям белорусских СМИ, после гостевого матча с Португалией полузащитник получил травму головы, упав на улице. — Прим. «СЭ»). Он какое-то время был в больнице в Португалии, но сейчас уже в Белоруссии. По моей информации, на этой неделе Руслан уже может восстановиться, пройти заключительное обследование.

Василенко: «После темной полосы обязательно наступает светлая»

«Алания» в Грозном сыграла вничью с «Арсеналом» — 1:1.

В ворота «барсов» вернулся Солдатенко, пропустивший встречу с «Волгарем» (0:1) из-за недомогания. В атакующей линии рулевой хозяев Олег Василенко выпустил и Машукова, и Кротова, оставив в запасе Царукяна.

Наставник гостей Александр Сторожук не мог рассчитывать на дисквалифицированного Макарова и травмированного Ткачева. В стартовый протокол попали Момо Туре и Яковлев.

Туляки гораздо активнее, агрессивнее начали матч и открыли счет в середине тайма. В результате серии ошибок защитников «барсов» Окоронкво выскочил один на один с Солдатенко и левой ногой сильно пробил в ближний угол над рукой голкипера — 0:1. Есть 10-й гол нигерийца в сезоне! До перерыва «Арсенал» увеличил свое преимущество — отличился Гелоян. Однако арбитр посчитал, что в том эпизоде находившийся в офсайде Окоронкво смутил Солдатенко.

«Алания» встрепенулась после возобновления игры. Вышедший на замену Царукян здорово подал со штрафного, и Машуков головой пробил в левый от себя угол с отскоком от газона — 1:1.

Восстановив равновесие, владикавказцы не смогли развить успех. Напротив, «Арсенал» был гораздо ближе ко второму голу. Солдатенко вытащил мяч из «девятки» после классного выстрела Гелояна. Чуть позже голкипер успел сложиться, не позволив Окоронкво оформить дубль ударом в касание с трех метров! На 81-й минуте Ростислав был уже бессилен, не дотянувшись до мяча, посланного из пределов штрафной Яковлевым. Штанга!

По такой игре команда Василенко может быть довольна итоговым результатом. К качеству игры «барсов» все больше вопросов. У «Алании» лишь одна победа в последних пяти встречах.

Фото ФК «Арсенал» Тула

«Арсенал» же прибавляет от матча к матчу. Сторожук показал, что даже без двух важных исполнителей его команда способна создавать серьезные проблемы лидерам. Туляки не проигрывают уже семь туров кряду.

— Мы недовольны результатом матча и качеством нашей игры, — подчеркнул на пресс-конференции Олег Василенко. — Мы не двигали мяч вперед. Очень долго готовили свои атаки в средней линии, чего делать было не нужно. Надо атаковать! Во втором тайме наша игра уже больше напоминала футбол. Однако необходима не суета, а точность! Суета — это не скорость. Что ж, если сейчас у нас темная полоса, значит, она обязательно станет светлой.

— Если вспомнить все моменты, то мы наиграли на победу. Матч упущенных возможностей, — это уже мнение Александра Сторожука.

Щербаченко: — Пожалуй, можно согласиться со Сторожуком. «Арсенал» был свежее, конкретнее, агрессивнее, интереснее. В этой встрече у «Алании» был довольно медленный центр поля. Все-таки и Засеев, и Чочиев уже возрастные игроки. В составе гостей выделил бы Гелояна, который постоянно был нацелен на ворота, и Окоронкво. Проблемы владикавказцев никуда пока не делись. Пропала легкость, присущая команде в начале сезона. Моменты подопечным Василенко даются с большим трудом.

«Акрон» — лидер. «Не увольняйте Бояринцева»!

«Акрон» одержал четвертую победу подряд. Очередной жертвой команды Евгения Калешина стал «Сокол» Дениса Бояринцева. Единственный гол в Саратове на 35-й минуте забил Чудин. После подачи со штрафного 33-летний хавбек головой замкнул скидку Данилкина, вколотив мяч в пустой угол.

Эта победа позволила тольяттинцам выйти на первое место в таблице. «Сокол» в последний раз побеждал 2 сентября — в Астрахани. Тучи над головой Бояринцева начинают сгущаться.

Щербаченко: — Сейчас многие матчи в центральной части России проходят при дождливой погоде. Поля тяжелые, что не может не сказаться на качестве футбола. «Акрон» не форсировал события. Сыграл по своей обычной схеме — 4-3-3. Бояринцев тоже не изменил себе — использовал три центральных защитника. «Сокол» вообще провел дебют встречи активно, с хорошим настроем. Постепенно гости инициативу перехватили. Один из стандартов привел к голу. В принципе, все выглядело довольно логичным. «Сокол» перед перерывом немного поддушил «Акрон», дважды пробил издали. Волков отбивал перед собой, но саратовцы этим не воспользовались.

Фото ФК «Акрон»

«Сокол» хорошо смотрелся сразу после перерыва, увеличил скорости. «Акрон» не возражал против того, чтобы орудовать вторым номером. Калешин выпустил Макарова, Понсе, Галкина, Песегова. Они сбили темп саратовцев. Хозяевам, по сути, удавались только забросы в штрафную и дальние удары. К самоотдаче саратовцев вопросов нет, они физически неплохо готовы.

Сейчас пошли разговоры о возможной отставке Бояринцева. Да, в последнее время результаты не радуют. Однако я бы все же не говорил о каком-то игровом провале. Напротив, руководству клуба нужно поддержать своего тренера. Денис Константинович пользуется доверием ребят. Надо набраться терпения. Зимой команда проведет сборы, надеюсь, укрепится и будет решать задачу по сохранению прописки в первой лиге. Многих очаровал ударный старт «Сокола», когда подопечные Бояринцева оказались в лидерах таблицы. Но теперь все встает на свои места. Скромные возможности, скромный состав «Сокола» в итоге сказались. При этом никакой безнадеги пока нет.

«Тюмень» — это всерьез и надолго?

Главная неожиданность по итогам 16 туров — второе место «Тюмени». Выходец из второй лиги в последний раз проигрывал 4 сентября. После этого команда Игоря Меньщикова в 8 турах одержала четыре победы — над «Шинником», «Волгарем», «Черноморцем» и «Нефтехимиком». При этом сибиряки не проиграли «Родине», «Торпедо», «Алании» и на последних минутах пропустили от «Кубани» (1:1).

В 16-м туре тюменцы взяли три очка в Нижнекамске. В первом тайме «Нефтехимик», пожалуй, был поострее. 20-летний Першин, оформивший дубль в матче с «Ленинградцем», вышел в стартовом составе и вполне мог пополнить свой лицевой счет. На 22-й минуте Матвей после паса Котова из глубины вывалился на ударную позицию, но пробил мимо ближнего угла.

После перерыва гости заработали пенальти, который четко реализовал Порохов. «Тюмень» играла в своей привычной манере — незатейливо, но эффективно. На 69-й минуте подопечным Меньщикова удалась результативная атака, снявшая вопрос о победителе. Печенкин выполнил подачу с левого фланга, Порохов головой скинул на дальнюю штангу, где оставленный без присмотра Шитов расстрелял Голубева — 0:2.

— В первом тайме хозяева переигрывали нас по моментам и опасным подходам. Было тревожно, — сказал на пресс-конференции Игорь Меньщиков. — В перерыве сделали замену, поменяли схему. В обороне стали играть лучше. Ждали своих шансов в атаке. Вытерпели, победили.

— «Тюмени» надо отдать должное, у команды фантастическая реализация. Сегодня фактически у гостей был один момент — два гола, — констатировал наставник хозяев Кирилл Новиков.