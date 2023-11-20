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Константин Зырянов: «Кандидатура преемника была давно согласована. Оставалось дождаться громкой осечки»

Александр Кружков
Обозреватель
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Футбольный тренер Константин Зырянов
Константин Зырянов.
Фото ФК «Черноморец»
Экс-главный тренер «Черноморца» дал первое развернутое интервью после отставки.

Бонус

— Вы возглавили «Черноморец» прошлой осенью и сразу вывели его в первую лигу. Какую задачу в сезоне-2023/24 поставил перед вами Сергей Шишкарев, основной акционер клуба?

— Глобально она звучала так: через три-четыре года выйти в РПЛ. Но раз меня сняли уже сейчас, значит, что-то не устраивало.

— Правильно понимаю, что в этом сезоне места в десятке от вас никто не требовал?

— Летом в разговоре с Климко, генеральным директором клуба, я сказал, что на данном этапе главное для «Черноморца» — закрепиться в первой лиге. Если же возникнет форс-мажор, во время зимнего перерыва спокойно сядем и обсудим, какие позиции нуждаются в усилении. В свою очередь руководство предупредило: на бонус по итогам сезона футболисты и тренерский штаб могут рассчитывать только в том случае, если финишируем на девятом месте и выше.

— Вас убрали, когда «Черноморец» шел 15-м. Но до девятой строчки было всего шесть очков.

— Я читал, что говорили руководители клуба после моего ухода. Им не нравился футбол, который показывала команда. Наверное, в этом причина отставки.

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— А вам нравилось, как играл «Черноморец»?

— Ну, были у нас и неплохие отрезки. Даже в тех матчах, которые заканчивались поражением. Хотя в целом картина оставляет желать лучшего, признаю. Это касается и места в таблице, и количества забитых мячей. Мы с трудом создавали моменты. Да и пропускали многовато.

— Первые восемь туров вы вообще не проигрывали. Почему потом все разладилось?

— Я бы не сказал, что мы так уж здорово стартовали. Из этих восьми матчей выиграли лишь один. Остальные закончили вничью. Сейчас понимаю: для «Черноморца» самое важное — результат. Надо было чаще побеждать. Вот и все.

— С нынешним подбором футболистов это реально?

— Мы не торопились расставаться с ребятами, которые завоевали для «Черноморца» путевку в первый дивизион. Дали шанс выступить на новом уровне. Нужно было вгрызаться, кусаться... Наверное, кто-то мог лучше себя проявить. А с другой стороны, выше головы-то не прыгнешь. Потихоньку становилось понятно, какие позиции проседают. Планировали их зимой укрепить. Нормальный рабочий процесс. Но...

— Но?

— Как выяснилось, в Новороссийске никто ждать не собирается.

Футбольный тренер Константин Зырянов
Фото ФК «Черноморец»

Новички

— Лучший игрок «Черноморца» в первой половине сезона?

— Не хочу никого выделять. У нас впереди две домашние встречи (разговор состоялся до матча «Черноморец» — «Ленинградец». — Прим. «СЭ»)... Ой, уже не у нас, конечно. У ребят. Пусть спокойно их проведут с новым тренером (Вадимом Гараниным. — Прим. «СЭ») и не думают о том, что сказал Константин Георгиевич Зырянов.

— В Telegram-каналах про вас пишут всякое. По одной информации, вы хотели сохранить состав, с которым вышли в первую лигу, чуть ли не сами отказывались от трансферов. По другой — вам не позволили толком усилить команду, просили подождать до зимы. Кому верить?

— Не забывайте — летом у нас появилась группа новичков. Левый защитник Красильниченко, два центральных — черногорец Кумбурович и Фомин. Атакующий полузащитник Саадуев, нападающий Делькин. Плюс «лимитчик» Гурченко и вратарь Филиппов, которого рассматривали как дублера Фролкина. Прошлой зимой взяли Маклакова, Коробова и Адаева. К сожалению, со многими из перечисленных ребят мы промахнулись. Команду они не усилили. Хотя кто-то из них, может, себя еще и покажет.

— Вы полагаете?

— Почему нет? Вдруг это я не сумел их раскрыть? А при новом тренере заиграют иначе. Посмотрим.

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— Игроков вам пытались навязать?

— Нет. В селекционных вопросах последнее слово всегда оставалось за мной. Правда, с некоторыми футболистами договориться не удалось.

— Что их не устраивало? Финансы? Или логистика?

— Разные причины. Но если говорить о логистике, то для «Черноморца» это действительно серьезная проблема.

— Ближайший к Новороссийску аэропорт — в Анапе — по-прежнему закрыт. Как команда добирается на выездные матчи?

— Если игра в Москве — сутки на поезде. Если нужен самолет, тогда несколько вариантов. Часов восемь на автобусе до Минеральных Вод. Столько же до Сочи — но не по трассе, а по серпантину. Либо три часа до Туапсе, оттуда еще три на электричке до аэропорта. Плюс около часа закладываешь на пересадку.

— Какой из этих вариантов наименее утомительный?

— Последний. Хоть картинка меняется. Пересадка, какая-то движуха... Просидеть в автобусе восемь часов гораздо тяжелее. Особенно когда пилишь по серпантину.

Футбольный тренер Константин Зырянов
Фото ФК «Черноморец»

Звоночки

— Главный вопрос к самому себе за эти полгода?

— Я бы его сформулировал так: «Константин Георгиевич, все ли ты сделал, чтобы команда радовала болельщиков яркой игрой и занимала высокие места?» Наверное, нет. Есть моменты, над которыми надо подумать в спокойной обстановке. С холодной головой. Сейчас для этого как раз будет время. Проанализирую не полсезона в первой лиге, а весь цикл, проведенный в Новороссийске. Выпишу в тетрадочку ошибки, которые допустил.

— Например?

— А вот это уже не для прессы. Зачем давать кому-то повод бросать в меня камни? Вы поймите — меня уволили, и сегодня любые мои слова будут выглядеть как жалкое оправдание. А я оправдываться не хочу.

— Когда первый раз подумали: «Кажется, скоро меня уволят»?

— Ну, если ты в футболе давно, всегда обращаешь внимание на тревожные звоночки. На подводные течения и странные телодвижения вокруг команды. Их сложно не заметить. Здесь они начались даже не пять туров назад. Раньше.

— Самый живописный из этих звоночков?

— Не будем конкретизировать. Есть вопросы, которые нужно задавать не мне.

— А кому?

— Главному акционеру. Людям, которые встречались с будущим тренером «Черноморца». Я не знаю, когда они вступили в переговоры. Но раз в клубном Telegram-канале через десять минут после моего увольнения выложили видео, где фигурирует новый тренер, значит, все решилось уже давно. Логично?

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— Вполне.

— Отсюда вывод — игра команды не устраивала. Просто мне об этом не говорили. Думаю, еще октябрьский матч с «Ленинградцем» мог оказаться для меня последним. Но мы в концовке вырвали победу. Пришлось перестановки отложить.

— Когда на табло загорелось 4:0 в пользу «Родины», вы уже понимали, что с «Черноморцем» придется попрощаться?

— Разумеется. Маленький штришок. Когда все в порядке, после матча возле автобуса постоянно видишь кого-то из представителей команды. Тебе что-то говорят, пожимают руку, хлопают по плечу... А тут выходишь из раздевалки — и кругом ни души. Шагаешь в полном одиночестве.

— Выпукло как описываете.

— Сразу думаешь: «Сударь, ваша песенка спета». Ну а позже выяснилось, что на игре присутствовали будущий тренер «Черноморца» и его помощники. Это говорит о том, что кандидатура преемника уже была согласована. Оставалось дождаться громкой осечки. 0:4 — и все, до свидания.

— «Родине» вы проиграли 12 ноября. Об увольнении клуб объявил 15-го. Что происходило в этом промежутке?

— Мы переночевали в гостинице, утром 13 ноября на поезде отправились в Новороссийск. Приехали 14-го, во вторник. Вскоре получил сообщение от генерального директора — в среду в 10.30 нужно подойти в клуб. Там и узнал об отставке.

— На клубном сайте Шишкарев ее прокомментировал так: «Мы хотим быть выше десятого места». А что сказал вам?

— Прислал СМС. Поблагодарил за выход в первый дивизион. Я ответил: «Сергей Николаевич, спасибо, что дали возможность поработать в «Черноморце». Всё!

Футбольный тренер Константин Зырянов
Фото ФК «Черноморец»

Открытия

— Андрей Талалаев как-то сказал мне: «Приходя в любую команду, сразу звоню предыдущему тренеру...»

— О, и я так делаю! Принял «Зенит-2» — позвонил Анатолию Давыдову. Возглавил «Черноморец» — поговорил с Эдуардом Саркисовым.

— Вам Гаранин уже звонил?

— Нет.

— Если наберет — готовы пообщаться?

— Это рассуждения из серии: если бы у бабушки было кое-что, она была бы дедушкой...

— С Гараниным-то знакомы?

— Нет.

— Для вас вся эта ситуация — драма? Или рабочий момент?

— Сначала, конечно, расстроился. Хотя уже понимал, к чему все идет. Но к подобным вещам надо относиться философски. Раз убрали из «Черноморца» — значит, так предначертано судьбой. Сейчас я снова в Петербурге, в окружении жены и детей, которых последний год видел урывками. Грустить некогда. Переключился.

— Полгода вы отработали в первой лиге. Открытие со знаком «плюс»?

— Уровень футбола. По сравнению со вторым дивизионом, откуда мы вылезли, разница не просто большая. Пропасть!

— Вот бы не подумал.

— Я тоже удивился. Ведь в нашей зоне были крепкие команды — «Ротор», «Чайка»... Но в первой лиге класс гораздо выше. Совершенно другие скорости! А главное, нет явных лидеров и откровенных аутсайдеров. Вон, в субботу «Волгарь», замыкавший таблицу, обыграл в Тольятти «Акрон», который шел на втором месте. Типичная для этой лиги история.

— Открытие со знаком «минус»?

— Судейство. Много арбитров низкой квалификации. Жаль, что в первом дивизионе никак не удается внедрить ВАР. Некоторые клубы, включая «Черноморец», готовы вложиться в оборудование для этой системы. А остальные говорят — извините, денег нет.

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— Ваш прогноз — кто выйдет в РПЛ напрямую?

— Если отталкиваться от качества футбола, больше всего мне понравились «Тюмень» и «Алания». Играющие команды. За них и буду переживать.

— Уже несколько месяцев слухи отправляют вас в «Торпедо». Как прокомментируете?

— Да никак. Там есть главный тренер, команде осталось провести два тура. Ну и зачем людей будоражить? Пусть спокойно доигрывают. Вот наступит зимняя пауза — тогда и отвечу на ваш вопрос.

— С Александром Медведевым был разговор о возвращении в «Зенит» в каком-либо качестве?

— Пока нет.

— Если вас, как Владислава Радимова, позовут тренером в одну из медиакоманд — согласитесь? Вам в принципе это интересно?

— За медиалигой не слежу.

Константин Зырянов
Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
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18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 0 : 2
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 1 : 1
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 0 : 0
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 0 : 1
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
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