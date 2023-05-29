«Мы — лучшая команда в лиге! Новороссийск, гуляй!» «Черноморец» Зырянова вышел в ФНЛ

Спустя 11 лет.

«Черноморец» из Новороссийска спустя 11 лет вышел в ФНЛ — команда под руководством тренера Константина Зырянова за тур до конца сезона обеспечила первое место в группе 1А ФНЛ-2, разгромив на своем поле со счетом 3:0 «Биолог-Новокубанск».

Стать недосягаемыми для конкурентов подопечные Зырянова могли еще в начале мая, но проиграли две игры подряд — сначала дома «Чайке» Игоря Семшова (0:1), а затем «Ротору» в Волгограде (1:2). Празднования по случаю первого места тогда пришлось немного отложить.

Но оставлять все на последний тур «Черноморец» не стал — в воскресенье поставил точку. В Новороссийске хозяева принимали соперника из Новокубанского района, уверенно выиграли 3:0 и сняли все вопросы о выходе в лучшую лигу мира. После 30 туров «Черноморец» занимает первое место с 69 очками и опережает «Чайку», идущую на втором месте, на 7 очков.

Самым красивым в матче получился дебютный гол. Лучший бомбардир «Черноморца» Абакаров на 22-й минуте эффектно перекинул «стенку» и отправил мяч точно в «девятку».

В начале второго тайма отличился Руденко — хавбек после ввода аута ударом низом отправил мяч в нижний угол. А точку в матче поставил Магомедов: на 92-й минуте после контратаки он получил мяч на правом краю штрафной и ударом в касание поразил дальний угол. 3:0 — Новороссийск ликует.

Сразу после финального свистка вся команда отправилась качать Зырянова. В октябре он стал главным тренером команды, которая в тот момент шла на 4-м месте после девяти туров, а теперь вывел «Черноморец» с первого места в ФНЛ. В последний раз клуб играл в первой лиге в сезоне-2011/12, по итогам которого команда заняла 18-е место и вылетела. С тех пор вернуться не удавалось.

Легендарный в прошлом футболист «Зенита» и сборной России поднимает футбол в Новороссийске, где больше 20 лет ждали от местной команды значимых побед. В городе уже осторожно говорят о возвращении клуба в элиту российского футбола.

В «Черноморец» в сентябре прошлого года пришли новые спонсоры — группа компаний «Дело» руководителя Сергея Шишкарева, который известен спортивной аудитории в качестве главы Федерации гандбола России. Бизнесмен неравнодушен к футболу и в 2000-х был председателем попечительского совета «Черноморца», он связан с успехами той команды, которая пробивалась в Кубок УЕФА.

Спустя десятилетия Шишкарев вернулся в клуб и возрождает былые традиции вместе с новым генеральным директором Валентином Климко. Амбиции самые серьезные — в ближайшие годы от «Черноморца» ждут возвращения в премьер-лигу, откуда команда вылетела в 2003 году.

Осенью руководство клуба пригласило на должность главного тренера Зырянова, с которым связывают большие надежды. Специалист до этого работал в системе «Зенита» с молодежными командами, и первый опыт с взрослым коллективом получился крайне удачным.

Под руководством Зырянова команда провела 20 матчей, в которых добилась 14 побед, трижды сыграла вничью и трижды проиграла. У Зырянова контракт с «Черноморцем» до лета 2023 года, и после такого успешного сезона соглашение наверняка будет продлено.

В ближайшие годы спонсоры планируют построить в городе и новый стадион, соответствующий всем требованиям РПЛ, — под него уже ищут землю. Похоже, «Черноморец» не планирует надолго задерживаться в ФНЛ.

Но пока это планы, а сейчас город радуется первой значимой победе клуба за много лет. После воскресной победы прямо на поле игроки, тренеры и сотрудники клуба отмечали выход в ФНЛ, обливаясь шампанским.

«Мы сделали это! Мы — лучшая команда в этой лиге! Новороссийск, гуляй!» — обратился Зырянов к болельщикам «Черноморца». Клуба, который снова заставил о себе говорить.