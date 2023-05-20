Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!

Что ждет команду Игнашевича в премьер-лиге?

В пятницу «Балтика» досрочно вышла в РПЛ. Команда Сергея Игнашевича стала недосягаемой для «Алании», которая на выезде сыграла вничью с «Акроном» (0:0). Впрочем, мало кто не сомневался, что и без этого «подарка» калининградцы завоюют путевку в элитный дивизион.

Турнирный путь, стиль игры, состав, перспективы команды Игнашевича в РПЛ «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики» Федором Щербаченко.

«Мы играли академично? Смотрите в таблицу». Как «Балтика» пробивалась в лидеры Первой лиги

«Балтика» прошла длинную дистанцию без серьезных осечек. Неожиданно проиграв в первом туре «Велесу», подопечные Игнашевича не знают поражений уже 30 (!) матчей кряду. Это рекорд лиги.

На зимнюю паузу Калининград ушел лидером турнира с отрывом от «Алании» в четыре очка. Весеннюю часть «Балтика» начала весьма уверенно, взяв верх над «СКА-Хабаровск» (2:0) и разгромив «Краснодар-2» (3:0).

А вот дальше команда забуксовала. Последовала обидная ничья с «Акроном» — соперник отыгрался в самой концовке (1:1), тяжелейшая победа над КАМАЗом, которую принес шикарный удар 20-летнего хавбека Пряхина, потери очков в играх с Махачкалой (0:0) и «Родиной» (0:0).

После встречи с «Акроном» Игнашевич обозначил игровую проблему своей команды:

«К сожалению, находясь под давлением, мы провели немного позиционных атак. Жду большего от полузащитников, инсайдов. Эта встреча нам показала, где надо прибавлять. Имею в виду позиционные атаки».

После встречи с «Родиной» тренер был уже более резок:

«Очень слабый первый тайм. Мы неправильно структурно строили свои атаки. Конечно, мы не можем себе позволить дома проводить такие слабые таймы!»

Быстро прибавить в позиционном нападении калининградцам не удалось. Ничейная серия затянулась, ознаменовавшись скандалом перед матчем с «Енисеем». Игнашевич обвинил красноярцев в элементарном неуважении к сопернику, выдав, наверное, самую яркую тренерскую речь в этом сезоне в первой лиге:

«Мы столкнулись, на наш взгляд, с позорным поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только приехали в манеж. Посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Мы потеряли много времени...»

Не исключено, что этот форс-мажор сказался на итоговом результате — 1:1. В то же время специалисты начали говорить уже о некотором игровом кризисе балтийцев: весной соперники приноровились к стандартам калининградцев, к их длинным забросам в свою штрафную.

Сергей Игнашевич.

Домашняя победа над «Уфой» нужна была лидеру турнира как воздух. Впрочем, и тут все могло закончиться потерей очков. Уфимцы отыгрались уже в компенсированное время, однако калининградцы нашли в себе силы на финальный штурм, заработав спасительный пенальти — 3:2!

«Приходится еще раз повторить: нам не хватает класса, чтобы регулировать темп игры, контролировать ход встречи. Не хватает класса при завершении атак, при игре в обороне. Нам не хватает класса для того, чтобы делать правильные вещи в ключевые эпизоды матча. Но все это нивелируется волей, характером и большим желанием ребят побеждать! Так что парни — молодцы, а класс — дело наживное», — заметил на пресс-конференции Игнашевич.

Ничья в следующем туре с «Нефтехимиком» (0:0) не добавила болельщикам оптимизма, а на вопрос одного из журналистов о том, почему «Балтика» играла довольно медленно и академично, Игнашевич не без доли раздражения ответил: «Посмотрите в турнирную таблицу».

Игру с «Кубанью» «Балтика» однозначно может занести себе в актив — 2:0. Победа на классе, соперник был переигран по всем статьям. Шикарный матч выдал 21-летний форвард Мусаев, которого уже осторожно сравнивают со спартаковцем Соболевым. Его первый гол со штрафного можно пересматривать не один раз.

«Кубань» не проигрывала 9 матчей. Неприятная команда, которая 9 человек держит за линией мяча. Непросто взламывать такую оборону. Уверен, год-два назад у «Балтики» возникли бы проблемы против такого соперника. Но сегодня у «Кубани» почти не было шансов в контратаках", — не скрывал своего удовлетворения Игнашевич, отметив, что его подопечные здорово сработали как раз таки в позиционном нападении.

Гостевая прагматичная победа над «Волгой» (2:0) практически обеспечила «Балтике» выход в РПЛ. В оставшихся трех турах ей оставалось набрать лишь одно очко. Но тут подоспел подарок от «Алании». Впрочем, интрига в турнире сохраняется. Сегодня в Калининграде состоится битва за первое место против «Рубина» Рашида Рахимова.

Болельщики «Балтики». ФК «Балтика»

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«Пройти такую длинную дистанцию без поражений — дорогого стоит, — говорит Щербаченко. — Это, конечно, впечатляет. Осенью «Балтика» проводила весьма яркие матчи, играя в давление, с серьезным преимуществом. Однако затем соперники уже приспособились к команде Игнашевича, которой стало сложнее искрить и феерить.

Весной «Балтика» продолжала играть структурно, пыталась гнуть свою линию. Но калининградцам все-таки уже немного не хватало креатива в атаке. Игнашевичу, конечно, нужно отдать должное. Некоторые моменты, особенно при стандартах, были доведены до автоматизма. Все игроки знали, куда бежать, как открываться. Длинные, вертикальные, диагональные передачи зачастую проходили. Но что дальше? Защитники соперников уже раскусили «Балтику», не играли персонально против тех, кто принимал мяч, а сразу перекрывали дальнейших адресатов — Гузину и Мусаева.

При этом калининградцы не повалились, даже несмотря на ничьи оставались на первом месте. Бремя лидерства их не прибило. Считаю, сказалась грамотная селекция. У «Балтики» довольно сбалансированный состав, каждая позиция прилично укомплектована, ничего не проседает. Команда Игнашевича смогла преодолеть некоторый спад, победив в последних турах в своем стиле «Кубань» и «Волгу».

Вообще Игнашевич заслуживает очень добрых слов в свой адрес. У нас сейчас не так много системных тренеров, которые фундаментально подходят к построению команды, работают без резких движений. У него сильный тренерский штаб, квалифицированные администраторы и врачи".

Тамерлан Мусаев. ФК «Балтика»

Мусаев — новый Соболев?

«Балтика» играет по схеме 3-5-2, и конкурировать приходится за каждую позицию, включая вратарскую. Например, осенью за статус первого номера шла борьба между Бориско и Латышонком, но весной последний выиграл место в составе.

В интервью клубной пресс-службе зимой Игнашевич даже пожурил своих вратарей за недостаточную надежность и дал понять, что возможно, клуб будет искать нового кипера. Однако игра воспитанника академии «Краснодара» весной сняла этот вопрос с повестки дня. В нескольких турах именно Латышонок становился лучшим игроком «Балтики», а его сложные спасения в играх с «Нефтехимиком» и «Уфой» принесли команде Игнашевича 4 очка.

«Весной Женя Латышонок, ставший основным голкипером, вытащил для «Балтики» два-три важнейших матча, совершив несколько классных сейвов. От него исходила уверенность, — подтверждает Щербаченко. — За центр обороны, как правило, отвечают 26-летний серб Радмановац, осенью забивший победный гол в ворота «Шинника» (1:0), 30-летний экс-игрок «Спартака» Пуцко, в активе которого две результативные передачи, и 24-летний Осипов (1 гол плюс две передачи)».

За 31 тур калининградцы пропустили 25 голов. Лучше показатель только у Махачкалы — 23.

«Сергей Николаевич (Игнашевич. — Прим. «СЭ»), будучи футболистом, сам определенное время действовал в схеме с тремя центральными защитниками, досконально знает все нюансы этой тактической системы, — продолжает Щербаченко. — Он подобрал крепких, высоких центральных защитников. По ходу сезона Пуцко заменил в центре обороны Остойича. Экс-спартаковец точно картины не испортил, смотрелся солидно. Не секрет, что Игнашевичу нравятся итальянские команды — «Аталанта», «Интер». Он старается перенимать этот опыт игры в обороне. Были встречи, когда калининградцы не пропускали, но и в атаке выглядели довольно бледно. Такие матчи, не скрою, было непросто смотреть. Они напоминали шахматные партии. Однако победителей не судят. Счет на табло. Прагматичный стиль Игнашевича на длинной дистанции себя оправдал».

Зимой «Балтика» довольно скромно сработала на трансферном рынке, пополнившись только арендованным у «Ростова» защитником Фольмером. Он занял позицию левого латераля, Маляров переместился на правый фланг, а Валиахметов поначалу начинал в запасе. Однако в последних двух турах «Балтика» вернулась к осенней диспозиции на флангах — Маляров (2 гола и 7 результативных передач) слева, Валиахметов (2 голевых паса) — справа.

В опорной зоне у Игнашевича играет Казаев, которому весной доверена капитанская повязка. А вот на две другие позиции в середине поля сейчас претендуют четыре хавбека: Кузьмин, Кленкин, Лазарев и Пряхин.

Летом и осенью многие специалисты восхищались игрой 21-летнего воспитанника «Балтики» Лазарева (7+5 по системе «гол+пас»). Владислав выдал ударный стартовый отрезок, забив 4 гола в семи турах. В ноябре его важнейшие мячи прямым конкурентам — «Алании» и «Волгарю» — принесли калининградцам две победы.

Футболисты «Балтики». ФК «Балтика»

А вот весной атакующий хавбек выглядит уже не столь ярко. 20-летний Пряхин, права на которого принадлежат ЦСКА, возможно, играет даже содержательнее и креативнее. Его гол в ворота КАМАЗа — одно из главных украшений весенней части турнира. Хавбек принял мяч в районе центрального круга, продвинулся вперед, уйдя от стыка с соперником, и от радиуса штрафной с правой ноги поразил правую от себя «девятку». Изумительный удар.

«Пряхин и Лазарев — в определенном смысле явления в первой лиге в этом сезоне, — восхищается Щербаченко. — Парни с приличным потенциалом. Но я бы в средней линии прежде всего отметил Казаева. Он являлся основополагающим исполнителем в системе Игнашевича. Не стоит забывать и про здорово выходившего на замену Дудиева. Он что аут ни бросит — сразу гол (смеется). Нагнетал, прессинговал. Настоящий джокер в колоде главного тренера. С Фольмером «Балтика» не прогадала. Ростовчанин точно усилил атакующие действия калининградцев на фланге».

В атаке Игнашевич делает ставку на дуэт форвардов Гузина — Мусаев.

29-летний босниец стал главным открытием первой части сезона, наколотив 11 голов и выдав 7 результативных передач. Весной его КПД заметно снизился — два мяча и один голевой пас. Впрочем, легионер по-прежнему претендует на звание лучшего бомбардира лиги. Сейчас он делит первую строчку с нападающим «Родины» Тимошенко.

Весной на первые роли в атаке калининградцев вышел 21-летний Мусаев, оформивший дубль с «Кубанью», по разу огорчивший «Енисей» и Хабаровск, отдавший три голевые передачи в игре с «Уфой». В целом у воспитанника «Анжи» весьма приличная статистика в этом сезоне — 9+7. По стилю игры он чем-то напоминает форварда «Спартака» Соболева. Высокий форвард, хорошо сложен, резок, эффективен в прессинге, способен обыграть один в один, шикарно исполняет штрафные удары. Пока до конца неясно, останется ли Мусаев в «Балтике». СМИ сватают его в ЦСКА и «Крылья Советов».

«Считаю Мусаева MVP весенней части сезона, — говорит Щербаченко. — А Гузина сыграл важнейшую роль осенью, внес большой вклад в очковый багаж «Балтики». Вновь стоит похвалить селекционеров клуба и в частности спортивного директора Исмаила Ибрагимова. Гузина фактически появился из ниоткуда, из чемпионата Словении, его мало кто знал. А он взял и выстрелил.

Нужно ли «Балтике» серьезно обновлять состав под РПЛ? Сейчас затрудняюсь ответить. Понятно, что с таким стилем игры калининградцам будет тяжело в премьер-лиге без качественного усиления. Но мы не до конца еще понимаем потенциал молодых ребят. Того же Мусаева, Лазарева, Пряхина. Не исключаю, что они продолжат прогрессировать и вкупе с остальными игроками еще попьют кровь у команд элитного дивизиона. Знаете, как курочка по зернышку «Балтика» может за счет ничьих, своего прагматизма, строгой игровой дисциплины вполне удержаться в РПЛ. Еще раз подчеркну, что у Игнашевича футболисты прибавляют, прогрессируют. Это важно!

Возможно, «Балтика» повторит путь «Оренбурга», который, выйдя в РПЛ, сначала делал ставку на прежний костяк, а затем усилился латиноамериканцами.

Насколько я знаю, несколько раз после победных игр — в частности, после матча с «Уфой» — в раздевалку заходил губернатор. Это хороший знак. Область заинтересована в своем представителе в РПЛ. Дай бог, чтобы «Балтика» не стала командой-лифтом".