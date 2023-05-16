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16 мая, 19:45

40 миллионов за первое место, слухи о Дзюбе и трансферы. Инсайды «СЭ» о будущем «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Рубина» празднуют гол в ворота «Акрона».
Футболисты «Рубина» празднуют гол в ворота «Акрона».
Фото ФК «Рубин»
Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
Футболист «Рубина» Илья Самошников.
Илья Самошников.
Фото ФК «Рубин»
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Казань возвращается в РПЛ!

«Рубин» хочет занять первое место. Команде пообещали премиальные за золото в первой лиге

С приходом Рашида Рахимова «Рубин» одержал пять побед в пяти матчах и практически решил задачу по возвращению в РПЛ напрямую. До назначения нового тренера казанцы шли вторыми и отставали от «Балтики» на шесть очков — теперь отрыв сократился до двух, а в ближайшем туре команды встретятся в Калининграде. Фактически именно эта игра определит, кто выйдет в премьер-лигу с первого места.

В «Рубине» всерьез нацелены на золото. По данным «СЭ», руководство клуба уже сообщило команде, что за победу в лиге футболисты получат 40 миллионов рублей на весь состав.

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Интересно, что при гендиректоре Рустеме Сайманове, который покинул клуб зимой, в «Рубине» тоже собирались премировать игроков за выход в РПЛ, но сумма зависела бы от количества набранных очков. У новых боссов подход отличается — в случае достижения прописанного результата произойдет разовая выплата. К слову, ранее в «Рубине» вернули систему премиальных за победы в отдельных матчах — при прошлом руководстве такой практики не было.

В клубе вынуждены идти на такие меры, так как команда очень нестабильна. Для сравнения: «Крылья Советов» в сезоне-2020/21 набрали в ФНЛ 101 очко. «Динамо» в 2017-м заняло первое место с 12-очковым отрывом. От «Рубина» тоже ждали доминирования и максимально быстрого решения задачи, но вместо этого получили три смены главного тренера и неоднозначные результаты.

К слову, ход с премиальными помог: весной казанцы набрали больше всех очков в ФНЛ (25). Теперь главный вопрос — с какого места клуб выйдет в премьер-лигу. В оставшихся матчах (помимо выезда к «Балтике») команда Рахимова дома примет махачкалинское «Динамо», а в последнем туре отправится на выезд к «Родине». Все клубы борются за попадание в зону стыков, поэтому «Рубин» ждет тяжелый отрезок.

Футболисты «Рубина».
ФК «Рубин»

Как изменится состав «Рубина» под РПЛ?

После победы над «Акроном» в прошлом туре Рахимов очень осторожно высказывался о будущем. Строить какие-то планы под РПЛ, думать о трансферах и составе тренер считает преждевременным: сначала нужно официально решить задачу на сезон.

Но так как формально цель уже достигнута (все понимают, что из топ-2 клуб точно не выпадет), работа по комплектованию команды постепенно начинается. Отсюда и возникают слухи о тех или иных новичках. Плюс у нескольких игроков основы летом заканчиваются контракты: свободными агентами могут стать Юрий Дюпин, Олег Иванов, Алан Дзагоев и Эльмир Набиуллин. Новые соглашения этим футболистам пока не предлагали.

Возможно, поэтому появился инсайд об интересе к Ивану Ломаеву из «Крыльев Советов». В Казани эту информацию опровергли, но очевидно, что какая-то работа по поиску вратаря идет. Дюпину 35 лет, к его игре всегда хватало вопросов, а разговоры об уходе Юрия ходят достаточно давно.

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Иванов и Дзагоев неплохо смотрятся в матчах первой лиги, но в клубе понимают: в РПЛ будут другие скорости и требования к полузащитникам.

Не останется в команде и нападающий Димитар Митков, арендованный из софийского «Локомотива».

Также, по информации «СЭ», «Рубин» покинет Илья Самошников — защитник на правах свободного агента перейдет в «Локомотив». Поэтому одна из задач в комплектовании на лето — найти ему замену. У «Рубина» есть несколько кандидатов. По нашим данным, казанцы изучают вариант возвращения Данила Степанова — воспитанника клуба, который в 2021 году не подошел Леониду Слуцкому и был продан в Тулу за 400 тысяч евро. Также «Рубину» интересен защитник «Сочи» Сергей Терехов, чей контракт заканчивается летом. Спортивный директор Эдуард Сафонов работал с Тереховым в «Оренбурге» и до сих пор находится с ним в хороших отношениях, что может помочь при переходе.

Футболист «Рубина» Илья Самошников.
Илья Самошников.
ФК «Рубин»

Еще один кандидат — Игорь Калинин, который принадлежит «Ростову», но выступает в «Факеле» на правах аренды. Калинин играл в Казани под руководством Курбана Бердыева в 2018 году: именно он раздавал голевые передачи в победном матче с «Зенитом» с дублем Егор Сорокина. Также, по информации «СЭ», «Рубин» следит и за левым защитником «Оренбурга» Матео Стаматовым.

Круг кандидатов большой, но пока конкретных действий не происходит: клуб сосредоточен на борьбе за первое место и еще не формировал трансферный бюджет на летнюю кампанию. Теперь важные решения, в том числе и по трансферам, в «Рубине» принимаются по итогам наблюдательного совета. Судя по всему, конкретная работа начнется уже в июне.

Дзюба действительно мог оказаться в «Рубине». Но только при Слуцком

Слухи о том, что «Рубин» собирается подписать Артема Дзюбу и дать форварду контракт на 1,5 миллиона евро в год, в клубе уже опровергли. И восприняли с юмором.

Добавим, что этот трансфер в принципе невозможен. Во-первых, в казанской команде просто нет таких окладов, а раздувать зарплатную ведомость никто не готов. Во-вторых, Дзюбе просто нелогично менять «Локомотив» на клуб, который только что выбрался из первой лиги.

Слухи о его возможном переходе в «Рубин» еще осенью казались сомнительными, но тогда их можно было оправдать хотя бы фактором Слуцкого — Дзюба давно хочет поработать с тренером и находится в прекрасных отношениях как с Леонидом Викторовичем, так и с бывшим спортивным директором «Рубина» Олегом Яровинским. Но сейчас в клубе нет людей, из-за которых Дзюба мог бы выбрать Казань, а не большой контракт от «Локомотива».

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На самом деле, Артем мог оказаться в «Рубине» в зимнее трансферное окно, если бы Слуцкий продолжил работу в Казани (причем не за 1,5 миллиона в год). По данным «СЭ», после неудачной поездки в «Адану Демирспор» «Рубин» вел диалог с Дзюбой о переходе, и Артем был готов помочь Слуцкому вернуть команду в премьер-лигу. Но опять-таки трансфер был реален только из-за фигуры главного тренера.

В итоге в ноябре Слуцкий подал в отставку, в январе в клубе полностью сменилось руководство, и вариант с трансфером Артема отпал. С того времени мало что поменялось.

Рашид Рахимов
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
27
43
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«Балтика» в шаге от РПЛ, «Рубин» победил «Акрон». «Родина» в стыках?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 00:00
Балтика – Рубин
 - : -
20.05 00:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 00:00
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 00:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 00:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 00:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
21.05 00:00
Арсенал – Шинник
 - : -
21.05 00:00
Родина – Кубань
 - : -
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
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Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
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Константин Савичев

Акрон

 28 1 10
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