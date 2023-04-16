«Балтике» с опозданием прислали старый вонючий автобус». Гнев Игнашевича. Рахимов громит Евсеева

Яркие события 27-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Мордовии», «Ротора» Федором Щербаченко.

13-я голевая Галояна, ошибки Смирнова

Матч в Грозном между «Аланией» и «Волгарем» однозначно стал украшением тура. Рулевой «барсов» Олег Василенко на этот раз включил в стартовый состав и Галояна, и Гиоргобиани. Именно эти двое и организовали первый гол хозяев на 12-й минуте. Галоян подал в штрафную с левого фланга. Смирнов сначала выскочил из ворот, затем, поняв, что не добирается до мяча, стал пятиться и остался в полупозиции. Гиоргобиани пробил головой над руками голкипера — 1:0. В активе Галояна уже 13-я результативная передача в сезоне.

Астраханцы не сникли, завладели мячом и территорией, грузили подачи в штрафную Солдатенко, наращивали давление и... получили контратаку на свои ворота. Машуков сыграл выше всяких похвал. Достал мяч у левой бровки, развернулся и бросил в прорыв Галояна. Получился фактически выход один на один, однако мяч после выстрела атакующего хавбека прошел в сантиметрах от штанги.

«Волгарь» наказал «Аланию» за такую расточительность буквально через пять минут. Царукян решился на удар со средней дистанции. Солдатенко достал сложный мяч из правого угла, но первым на добивании оказался Делькин — 1:1.

Сразу после перерыва владикавказцы завладели преимуществом и должны были выходить вперед. Машуков вновь проявил себя классным диспетчером, пасом пяткой вывел на ударную позицию свежего Норчаева, который едва не выцелил в дальнюю «девятку». Вскоре уже сам Машуков зачем-то начал улучшать позицию, промедлил, и его удар заблокировали.

Хозяева доминировали, а отличились гости. Подопечные Андроника Бабаяна великолепно разыграли штрафной. Сработала домашняя заготовка. Трехходовка Ткачук — Липовой — Козлов обескуражила «барсов» — 1:2.

«Аланию» спас вышедший на замену Гурциев, здорово перекинувший «стенку». Правда, вновь возникают вопросы к Смирнову, который за секунду до удара зачем-то сделал движение в противоположный угол.

В итоге сочная ничья — 2:2.

Щербаченко: — Качественный матч. Обе команды не отсиживались в обороне, а искали счастья в атаке. Выход с первых минут Гиоргобиани и Галояна говорит о том, что Василенко начал делать ставку на опытных, проверенных игроков, которые постепенно приводят себя в нормальное состояние. Первый гол «Алании» не вытекал из логики событий. Здесь скорее стоит говорить о несогласованных действиях вратаря и защитника гостей. «Алания» могла уходить в отрыв, если бы Галоян реализовал свой момент.

Однако «Волгарь» в итоге счет сравнял, вернулся в игру. Мне астраханцы до перерыва понравились больше. Смотрелись более цельно, более организованно. «Алания» все же в первом тайме играла «качельно». Предположу, что в перерыве Андроник Бабаян предупредил своих подопечных, что соперник большими силами полезет вперед. Так и произошло. «Алания» имела в эти минуты тотальное преимущество. Однако «Волгарь» оказался готов к такому натиску, выстоял и сам шикарно разыграл штрафной, забив второй мяч. Вообще видно, что Бабаян отрабатывает стандарты на тренировках. В начале первого тайма Ткачук после розыгрыша углового угодил в перекладину. Это уже становится грозным оружием Астрахани.

Такой поворот обескуражил хозяев, игра на какое-то время у них расклеилась. На помощь пришел Гурциев, хорошо исполнивший штрафной. Хотя это, пожалуй, вратарский гол. В итоге ничья. «Аланию» такой результат не устроил. «Волгарь» же этот итог на выезде с психологической точки зрения, наверное, может занести себе в актив.

«В следующий раз встретим «Балтику» лимузином и оркестром»

За несколько минут до начала центрального матча тура «Енисей» — «Балтика» главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич разнес принимающую сторону:

— Мы только приехали, так как столкнулись, на наш взгляд, с позорным поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый вонючий автобус. Только приехали. Посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Мы потеряли много времени, — сказал Игнашевич во флеш-интервью.

По всей видимости, позднее прибытие в манеж действительно повлияло на игру гостей. В начале встречи они смотрелись очень блекло. Красноярцы же раз за разом создавали напряжение у ворот Латышонка. Так, на 12-й минуте Окладников бил из пределов штрафной после скидки Раздорских — очень неточно. Впрочем, через минуту форвард исправился. Однако героем эпизода стал не он. Глушков в окружении двух защитников отдал пас пяткой Иванову, тот прострелил на Окладникова, который поразил пустые ворота. Блестящая комбинация «львов».

Было интересно посмотреть, как лидер турнира выберется из столь непростого положения. Гости завладели мячом, но никак не могли создать остроту впереди. Более того, за первые 45 минут подопечные Игнашевича схлопотали три желтые карточки. Подумалось, что калининградцы могут расклеиться. Однако в самой концовке тайма «Балтика» показала свой характер. Гузина, находясь спиной к воротам, отпасовал Мусаеву, который в касание выстрелил в правый от себя угол. Ставер дотянулся до мяча, но не спас — 1:1.

Калининградцы провели начало второго тайма в атаках и обязаны были выходить вперед. Пряхин, здорово обыгравший защитника, выскочил один на один со Ставером, однако с линии вратарской умудрился не попасть в угол. Красноярск ответил своим выпадом — Ломакин не подстроился под пас Иванова на ближнюю штангу.

Игра смотрелась, изобиловала единоборствами, нерв чувствовался. Не хватало только конкретики в атаке со стороны обеих команд. Она появилась лишь на 90-й минуте, когда Ломакин не попал в створ после зрячей навесной передачи Глушкова.

У «Балтики» уже третья ничья кряду. Отрыв от «Енисея» и «Алании» — все те же девять очков.

На пресс-конференции главного тренера «Енисея» Алексея Ивахова попросили прояснить ситуацию с автобусом, который с опозданием подали «Балтике»:

«Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус. Мы обязательно в следующий раз подготовимся к приезду наших богатых соперников и предоставим оркестр с лимузином. Произошел форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов. Спорт — от слова Спарта. Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне. Это просто человеческий форс-мажор», — сказал Ивахов.

Щербаченко: — Начну с заявления Игнашевича перед игрой. Принимающая сторона по регламенту должна предоставлять гостям автобус, поле и так далее. «Балтика» зависела от менеджмента «Енисея», который, надо признать, сработал отвратительно.

Хорошо, что после матча Ивахов извинился и признал, что это был форс-мажор. Но можно было бы, наверное, все объяснить до игры и не уходить от ответа во флеш-интервью. Ничего страшного нет, если это произошло по не зависящим от клуба причинам. Хотя, конечно, ирония про оркестр и лимузин со стороны Ивахова совершенно неуместна. Это уже слишком...

Игнашевич в своем интервью также дал понять, что его команде, да и остальным, приятнее играть на открытом воздухе, а не в манеже. Уверен, что если бы Красноярск и в РПЛ принимал соперников под крышей, то был бы скандал на скандале. И тут я не очень понимаю позицию первой лиги. Наверное, нужно было обозначить конкретные сроки, в которые «Енисею» можно проводить встречи в манеже. Допустим, пять матчей под крышей, а потом уже на свежем воздухе. Почему бы это четко не прописать в регламенте? У нас же не мини-футбол.

Теперь о самой игре. Тяжелый перелет сказался на действиях «Балтики». Она не сразу включилась, чем и воспользовался «Енисей», открыв счет. Но по законам физиологии, как правило, футболисты после тяжелой дороги и акклиматизации приходят в себя где-то через час после стартового свистка. Так и произошло. Калининградцам здорово помог гол Мусаева в раздевалку, а после перерыва они были острее и могли выйти вперед. Достаточно вспомнить момент у Пряхина. В итоге ничья, которая, пожалуй, стала закономерным результатом. Боевая игра.

Браво, «Рубин» Рахимова!

На неделе в «Рубине» произошла очередная тренерская перестановка. Рашид Рахимов принял команду вместо Юрия Уткульбаева. Первое нововведение от Рашида Маматкуловича — смена скамеек запасных. Видимо, на фарт? Что касается стартового состава, то в домашней игре с «Шинником» опытный специалист сделал ставку в атаке на дуэт Уридия — Лисакович.

Начало встречи осталось за гостями, которые довольно высоко прессинговали, однако дивидендов из этого не извлекли. Первый же выпад казанцев оказался результативным. Кабутов прострелил от лицевой, мяч угодил в руку Покидышеву. Арбитр посчитал, что рука не была прижатой, Лисакович уверенно реализовал пенальти — 1:0. Через три минуты белорусский форвард мог оформить дубль, но кто-то из защитников «Шинника» вынес мяч с ленточки ворот.

«Рубин» добавлял с каждой минутой и играл с ощутимым преимуществом. В атаке при Рахимове команда смотрится явно разнообразнее, чем при предыдущем наставнике.

Лисакович поймал кураж, забил (гол отменили из-за офсайда), угодил в штангу, все время находился на острие. А ведь был еще и опасный удар Мартыновича, которому немного не хватило точности. В общем, до перерыва «Рубин» просто подавил команду Вадима Евсеева.

С началом второго тайма расклад сил остался прежним. Уридия выскочил один на один с Филипповым, подрезал мяч, но не переиграл голкипера. «Рубин» атаковал без устали, мяч здорово ходил у казанцев, постоянные забегания, передачи в касание. Такой футбол дарит зрителям удовольствие. Второй гол вытекал из логики игры. На 72-й минуте Кабутов все исполнил четко. Сместившись с правого фланга в центр, Дмитрий с левой ноги поразил дальний угол — 2:0.

На 77-й минуте трибуны поприветствовали аплодисментами вышедшего на поле восстановившегося от травмы Дзагоева. И ведь не зря вышел. Именно Алан замкнул передачу Зотова, поразив ближний угол ударом с линии вратарской. 3:0! А могло быть и крупнее, однако Фамейе не реализовал пенальти.

«Рубин» — второй. Отставание от «Балтики» сократилось до четырех очков, а отрыв от «Алании» и «Енисея» увеличился до пяти баллов.

— Молодцы. Вы же видите, что можете играть, — обратился Рахимов к футболистам в победной раздевалке. — Второй тайм просто великолепный! Вспомните хоть один эпизод, когда вы допустили гостей до своих ворот? Я не помню. Вот так нам надо играть и совершенствоваться!

Щербаченко: — «Рубин» выглядел прилично. Видно, что тренерская перестановка, встряска пошли команде на пользу. Куча моментов у казанцев, они полностью переиграли «Шинник». Понравилась вертикализация игры, много интересных передач, насыщение штрафной. А ведь у Рахимова те же футболисты, однако играют совсем по-другому. При этом призываю все-таки посмотреть на «Рубин» на дистанции. Видно, что Рашид Рахимов соскучился по работе, весь в игре. Здорово, что подопечные быстро схватили его идеи. Но нужно отдать должное и предыдущему штабу. За три дня «физику» поднять невозможно, так что базу закладывали еще до Рахимова.

Сегодня у «Рубина» получилось почти все. Очень хорошее впечатление произвел Кабутов. Лисакович выглядел совсем по-другому. Агрессивный, нацеленный на ворота. При этом не тянул одеяло на себя. Был встроен в командные действия.

«Арсенал» по-прежнему не взлетает

«Приключения» «Арсенала» продолжаются. На выезде туляки не переиграли «Волгу» — 0:0. Правда, у Александра Сторожука могут быть претензии к арбитру. Не до конца понятно, почему на 7-й минуте был отменен гол Ткачева. Видимо, рефери посчитал, что мяч отлетел к Ткачеву от руки Деспотовича (но не была ли она прижатой?), который вышел в стартовом составе вместо Луценко.

А в остальном — довольно тоскливая игра в исполнении «оружейников», которые не создали больше ни одного опасного момента. «Волга» была даже ближе к голу. Дашаев пробил головой чуть выше цели, а со сложным ударом Магомадова в эффектном прыжке справился Шамов. Наконец, на 87-й минуте Алеф головой пробил в дальний угол — мяч угодил в штангу, прокатился по ленточке ворот, но линию так и не пересек.

«Арсенал» — шестой, отстает от зоны стыков на восемь очков.