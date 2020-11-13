Большое интервью Ивана Сергеева.

Иван Сергеев — прирожденный футбольный снайпер. В прошлом сезоне он уже блеснул в составе «Торпедо», став лучшим бомбардиров ФНЛ с 14 голами в 27 матчах. Минувшим летом 26-летний нападающий перешел в самарские «Крылья Советов» и начал выдавать безумную для России статистику: по итогу первого круга он уже забил 18 мячей в ФНЛ и один раз отличился в Кубке России. В интервью «СЭ» Сергеев рассказал о секрете своей результативности, работе с Игнашевичем в «Торпедо» и выступлении за студенческую сборную России на Универсиаде.

Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов»

Партнеры не выводят меня специально на голы

— Иван, в нынешнем сезоне за «Крылья» вы забили уже 19 голов за 20 матчей. Как вам это удается?

— В первую очередь, это заслуга команды. Партнеры очень помогают, выводят на хорошие ударные позиции. Мне остается только не подвести в концовке. Футбол — командная игра, нет разницы, кто забьет гол. Индивидуальные успехи всегда идут на втором месте.

— Как партнеры реагируют на ваши достижения?

— Ничего особенного, поздравляют с голами. Забитые мячи — это обычная работа нападающего, каждый выполняет свою роль. Когда сделал хет-трик, ребята похвалили. У нас нет специальной установки, чтобы выводить меня на ударные позиции. Все выходят побеждать командой, без разницы, кто забьет.

— Подобные показатели — нонсенс для российского футбола. Вы ощутили на себе повышенное внимание в связи с этими достижениями?

— Я бы не сказал. Это первое интервью, которое даю за последнее время, представители клубов тоже не обращались. Так что ничего особенного не случилось. Сам целенаправленно прессу не читаю, мне родственники и друзья скидывали пару статей про меня. Приятно, но на этом нельзя останавливаться, надо двигаться дальше.

— Давит ли такая статистика на вас психологически?

— Я спокойно выхожу на футбольное поле, одинаково готовлюсь ко всем матчам. Если что-то не получается, просто не зацикливаюсь на этом, знаю, что будут еще возможности, которые нельзя упустить. Понятное дело, что постоянно не может все получаться, я настраиваюсь на каждый матч заново.

— Как действуют соперники, чтобы сдержать вас?

— Если честно, не могу выделить каких-то жестких персональных действий в свой адрес. В ФНЛ много команд, большинство из них играют в закрытый футбол. Оборона сильная у всех, так что игрокам в атаке приходится непросто. Я стараюсь искать выгодную позицию, поэтому и выходит с голами.

— Сталкивались с какой-нибудь грязью в этом сезоне со стороны соперников?

— Была пара моментов, но я не думаю, что футболисты специально действовали так против меня. Это игровые эпизоды.

Президент «Торпедо» сказал, что задача по выходу в РПЛ перед клубом не стоит, а после моего ухода изменил намерения

— Вы проводите всего первый сезон в «Крыльях». Адаптация в новом клубе совсем не понадобилась?

— Понадобилась. Я пришел в команду лишь к четвертому туру. Знал только Серегу Божина, мы с ним вместе в «Торпедо» играли, он мне очень помогал в первое время. Еще Володя Полуяхтов. Вообще у нас классный коллектив, меня хорошо приняли и партнеры, и тренеры, и руководство. Благодаря всем этим людям я адаптировался довольно быстро. Мне нравится наша команда, играем на классном стадионе. Я отлично чувствую себя в «Крыльях».

— Расскажите о вашем переходе из «Торпедо». Президент московского клуба Денис Маслов говорил, что в Самаре вам предложили огромную зарплату.

— Я никогда за деньгами не гнался. Для меня главное — идти за мечтой. «Крылья» поставили своей целью выход в РПЛ. Я очень хочу поиграть в премьер-лиге, в идеале — попасть в сборную, а впоследствии уехать за границу. Что касается денег, то нет никаких заоблачных сумм. В «Торпедо» Маслов сказал, что перед клубом не стоит задача по выходу в премьер-лигу, а после моего ухода они изменили намерения. Необычная ситуация. У нас в ПФЛ и ФНЛ в «Торпедо» была очень классная команда, крепкая семья, восхитительные болельщики. Плюс отличный президент Елена Васильевна Еленцева — замечательный человек и руководитель. Непонятно, почему ее убрали из клуба, она команде очень помогала. В начале сезона перед «Торпедо» не стояло никаких задач, поэтому я и ушел. Повторюсь: я не гонюсь за деньгами, а иду за мечтой. Недавно у нас была игра с «Торпедо», меня тепло встретили болельщики, это приятно.

— С какими чувствами покидали «Торпедо»?

— Я был два года в команде. Пришел еще при Колыванове, мы прошли хороший путь: поднялись из ПФЛ, показали достойный результат в ФНЛ. Эти два года мне надолго запомнятся, потому что у нас была настоящая командная семья. Все бились друг за друга плюс у «Торпедо» реально классные болельщики. Когда я переходил, они писали мне, желали удачи и говорили, что будут ждать меня.

Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Как вам работалось с Игнашевичем?

— Сергей Николаевич всегда заряжен на работу. Он 24/7 пашет, думает, что можно улучшить в команде. Он меня многому научил, спасибо ему огромное за это. Все было отлично.

— Он мог вспылить в раздевалке или на поле?

— Да. Если мы терпели какое-нибудь обидное поражение, у него бывали эмоции, мог и покричать. Но это все для мотивации, бутылками он не кидался, все в порядке. Уже чуть позже мы вместе спокойно разбирали матчи.

Было бы классно сыграть в еврокубках уже в следующем сезоне

— Был ли интерес со стороны клубов РПЛ в минувшее трансферное окно?

— Если честно, не знаю. Лично со мной никто не общался, предложения не поступали.

— Правда, что при общении с вашим агентом представители команд РПЛ сказали, что даже не знают вас?

— Не слышал такого. Я на этом не зацикливаюсь, у меня есть мечта, к которой я иду. Надеюсь, мы с «Крыльями» сможем попасть в премьер-лигу, у нас все для этого есть.

— Если бы была возможность зимой перейти в клуб РПЛ, от которого поступило конкретное предложение, согласились бы?

— Я хочу подняться выше с «Крыльями», все мои силы и мысли направлены на это. В команде меня сейчас все устраивает. Чувствую мощную поддержку от болельщиков. Самара — футбольный город, и «Крылья» должны играть в премьер-лиге. Я постараюсь сделать для этого все, что в моих силах.

— Из клубов ФНЛ только вы и «СКА-Хабаровск» смогли пройти групповой этап Кубка России. Насколько важен для вас этот турнир?

— Это такое мини-соревнование, которое состоит из одной игры. На каждую такую игру нужно уметь настраиваться. Я очень надеюсь, что мы сможем пройти как можно дальше. Постараемся пробиться в финал.

— Победитель Кубка сразу попадает в групповой этап Лиги Европы. Вы думаете о таких больших задачах?

— Нет таких конкретных целей, но я надеюсь, что все получится. Было бы классно сыграть в еврокубках уже в следующем сезоне.

Иван Сергеев в «Торпедо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Не знаю, стоит ли непрофессионалам лезть в политику, у каждого своя голова на плечах

— Какие у вас впечатления от Самары?

— Очень нравится. Понятно, что это не Москва, так как это вообще отдельная большая страна. Самара — красивый футбольный город со своими достопримечательностями, замечательной набережной. Я летом погулял, были яркие впечатления.

— Как проводите свободное время в городе?

— Сейчас его почти нет. У нас две игры в неделю плюс тренировки, разбор матчей, подготовка к сопернику. На выходных стараюсь максимально отдыхать, аккумулировать силы. Когда была хорошая погода, мог прогуляться по городу. Сезон тяжелый, матчей много, еще и Кубок добавляется, поэтому стараюсь отдыхать дома.

— Как вы обосновались в Самаре?

— Снимаю квартиру. Плюс здесь хорошая база с отличными условиями, все на высшем уровне. Но решил снимать квартиру, потому что постоянно на базе тяжело находиться. В гости должны приехать родители и сестра с племянницей, они хотят посмотреть матч вживую.

— Чем интересуетесь кроме футбола?

— Я вообще люблю весь спорт, иногда смотрю трансляции. Также в свободное время могу в приставку поиграть. Но в основном сейчас все мысли направлены на футбол.

— Интересуетесь политикой?

— Нет, меня это не увлекает. Я аполитичен. Не знаю даже, стоит ли людям, которые не учились на политиков, лезть в это дело. У каждого человека своя голова на плечах.

— Какая музыка вам больше всего нравится?

— Жанровых делений нет. Я меломан, слушаю все, что понравится.

— А нравится тот же FACE или Моргенштерн?

— Современный рэп везде крутят, есть там и нормальные песни. Каких-то певцов или коллективов выделить не могу.

— Вы родом из Череповца. Часто бываете там?

— Всегда езжу домой в отпуск и провожу там Новый год с семьей.

— Как прошло ваше детство в родном городе?

— Все было хорошо. Радует, что я рос не в современный период, когда детей не вытащить на улицу из-за гаджетов, приставок и прочего. Раньше ты выходил во двор, там полно твоих ровесников. Играешь весь день, родители тебя вечером чуть ли не ремнем загоняют домой. Сейчас уже такого нет, видимо, у нового поколения свои приоритеты. Никакой жести в детстве не было, у меня все прошло отлично, вспоминаю это время с теплом.

Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром «Центра», отыграв только полгода

Было приятно обыграть сборную США со счетом 8:0

— За какую команду болели в детстве?

— В России вообще любимого клуба не было. А в Европе всегда болел за дортмундскую «Боруссию». Помню, играл в школе, у нас там была форма Дортмунда.

— Хотели бы попасть в какой-нибудь определенный топ-клуб?

— Сейчас я об этом не думаю. У меня контракт с «Крыльями», я полностью отдаюсь этому клубу, все мысли только о моей нынешней команде.

— В 2017 году вы сыграли за сборную России на Универсиаде в Тайбэе. Как вы туда попали и чем запомнился тот турнир?

— Я тогда играл за «Строгино», на основе нашего клуба и собирали сборную. У нас был классный коллектив, там играл и Коля Обольский, который сейчас в Испании выступает. Мне было очень приятно там поучаствовать, нам попалась сильная группа: Италия, Бразилия и США. Групповой этап мы прошли, но потом, к сожалению, вылетели от Уругвая и заняли шестое место. Эмоции были самые положительные. Хоть это и Универсиада, но ты выходишь в форме национальной сборной и защищаешь честь страны. Самый тяжелый матч у нас был с Бразилией, стояла жара около 37 градусов. Они блистательно работали с мячом, очень понравилась их игра. Запомнил тот турнир на всю жизнь.

— Россия — США — это редкая вывеска для футбола. С какими чувствами выходили на эту игру?

— Никакой политической подоплеки не было. Это спорт, в политику я никогда не лезу. Мы тогда выиграли у них 8:0 — вот это было приятно.

— После Универсиады еще сильнее захотелось попасть в основную сборную?

— Да, конечно. Это мечта с самого детства, которая осталась до сих пор.

— Какая у вас главная цель в карьере?