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Сегодня, 08:52

«СКА-Хабаровск» дома победил «Кубань» в первой лиге

Руслан Минаев
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«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Кубань» в 12-м туре первой лиги — 2:0.

У хозяев забивали Олег Кожемякин и Андрей Никитин.

Хабаровский клуб набрал 18 очков и занимает 5-е место в первой лиге. «Кубань» с 6 очками — на предпоследнем 17-м месте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
01 окт, 07:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
2:0
Кубань

Первая лига
ФК Кубань
ФК СКА-Хабаровск
0
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Зырянов оценил свои достижения на посту главного тренера «Черноморца»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
2
 Динамо Мх 11 6 3 2 13-5 21
3
 Шинник 11 6 1 4 15-13 19
4
 Акрон 11 5 3 3 15-7 18
5
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
6
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
7
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
8
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
9
 Тюмень 11 4 4 3 16-12 16
10
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
11
 Енисей 11 4 2 5 16-15 14
12
 Родина 11 3 5 3 18-15 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
15
 Нефтехимик 11 3 2 6 8-14 11
16
 Ленинградец 11 2 5 4 7-12 11
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 2 : 0
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 - : -
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 - : -
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 - : -
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 - : -
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.10 16:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
2.10 16:30
Акрон – Химки
 - : -
2.10 19:00
Сокол – Алания
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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

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Алания

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Антон Антонов

Антон Антонов

Черноморец Н

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Артем Малахов

Шинник

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Владислав Галкин

Акрон

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Егор Иванов

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Енисей

 3
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Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

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Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

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Химки

 8 1 0
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