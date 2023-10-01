«СКА-Хабаровск» дома победил «Кубань» в первой лиге

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Кубань» в 12-м туре первой лиги — 2:0.

У хозяев забивали Олег Кожемякин и Андрей Никитин.

Хабаровский клуб набрал 18 очков и занимает 5-е место в первой лиге. «Кубань» с 6 очками — на предпоследнем 17-м месте.