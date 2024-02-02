«Зенит» продлил контракт с Матео Кассьеррой

«Зенит» продлил контракт с Матео Кассьеррой, информирует клубная пресс-служба.

Обновленное соглашение с нападающим действует до конца сезона-2026/27.

Кассьерра присоединился к «Зениту» 30 июня 2022 года. В составе петербуржцев26-летний колумбиец провел 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми он завоевал титул чемпионов России и два национальных Суперкубка.

В этом сезоне Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров РПЛ: на его счету 14 голов в 16 играх чемпионата страны.