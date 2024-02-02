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2 февраля, 20:56

«Зенит» продлил контракт с Матео Кассьеррой

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Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

«Зенит» продлил контракт с Матео Кассьеррой, информирует клубная пресс-служба.

Обновленное соглашение с нападающим действует до конца сезона-2026/27.

Кассьерра присоединился к «Зениту» 30 июня 2022 года. В составе петербуржцев26-летний колумбиец провел 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми он завоевал титул чемпионов России и два национальных Суперкубка.

В этом сезоне Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров РПЛ: на его счету 14 голов в 16 играх чемпионата страны.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-02-02-zenit-prodlil-kontrakt-s-mateo-kasserroy.htm
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
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