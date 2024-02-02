Газизов объяснил, почему Бердыев решил покинуть махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал об уходе из команды главного тренера Курбана Бердыева.

— Шокированы решением Курбана Бердыева? Или в клубе были готовы к такому развитию событий?

— К такому повороту нельзя быть готовым на все 100 процентов. При этом руководство клуба, конечно, должно держать в голове различные ситуации. Не только на футбольном поле, но и вне его. Потеря такого большого тренера и человека всегда очень неприятна. Но это выбор Курбана Бекиевича. Мы только можем пожелать ему всего хорошего. Расстаемся близкими друзьями. Никогда не говори «никогда». Возможно, еще вместе поработаем.

— На сайте «Динамо» написано: «Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке». Почему договор был составлен именно так?

— Когда приходит тренер такого ранга, масштаба, мы не можем полностью удовлетворить его пожелания. Этот пункт был одним из первых условий Курбана Бекиевича. Он приходил к нам на небольшие деньги. Поэтому мы учли его просьбу. Ну и сами, соответственно, прописали такой же пункт со своей стороны. То есть это было соглашение на паритетных условиях.

— Значит, Бердыев уходит от вас, так как получил более привлекательное в финансовом плане предложение?

— Я не знаю. Лучше спросить у Курбана Бекиевича.

— Но его же позвали в сборную Азербайджана.

— Не могу это комментировать. Предложения от этой сборной в клуб не поступало. Возможно, это все просто слухи. Повторюсь, такие вещи лучше узнавать у самого Курбана Бекиевича.

— И все-таки как он мотивировал свое решение?

— Поймите, было бы неправильно с моей стороны раскрыть детали всей этой истории. Это уже, как говорится, личные вещи.

— Но эта история не говорит о том, что Бердыев разочаровался в проекте махачкалинского «Динамо» и не верит в то, что команде по силам выйти в РПЛ?

— Я не думаю, что он разочаровался. Мы будем двигаться дальше. Сейчас много всяких пересудов пошло и так далее...