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2 февраля, 20:41

Газизов объяснил, почему Бердыев решил покинуть махачкалинское «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Шамиль Газизов.
Фото ФК &quot;Динамо&quot; Махачкала

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал об уходе из команды главного тренера Курбана Бердыева.

— Шокированы решением Курбана Бердыева? Или в клубе были готовы к такому развитию событий?

— К такому повороту нельзя быть готовым на все 100 процентов. При этом руководство клуба, конечно, должно держать в голове различные ситуации. Не только на футбольном поле, но и вне его. Потеря такого большого тренера и человека всегда очень неприятна. Но это выбор Курбана Бекиевича. Мы только можем пожелать ему всего хорошего. Расстаемся близкими друзьями. Никогда не говори «никогда». Возможно, еще вместе поработаем.

— На сайте «Динамо» написано: «Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке». Почему договор был составлен именно так?

— Когда приходит тренер такого ранга, масштаба, мы не можем полностью удовлетворить его пожелания. Этот пункт был одним из первых условий Курбана Бекиевича. Он приходил к нам на небольшие деньги. Поэтому мы учли его просьбу. Ну и сами, соответственно, прописали такой же пункт со своей стороны. То есть это было соглашение на паритетных условиях.

— Значит, Бердыев уходит от вас, так как получил более привлекательное в финансовом плане предложение?

— Я не знаю. Лучше спросить у Курбана Бекиевича.

— Но его же позвали в сборную Азербайджана.

— Не могу это комментировать. Предложения от этой сборной в клуб не поступало. Возможно, это все просто слухи. Повторюсь, такие вещи лучше узнавать у самого Курбана Бекиевича.

— И все-таки как он мотивировал свое решение?

— Поймите, было бы неправильно с моей стороны раскрыть детали всей этой истории. Это уже, как говорится, личные вещи.

— Но эта история не говорит о том, что Бердыев разочаровался в проекте махачкалинского «Динамо» и не верит в то, что команде по силам выйти в РПЛ?

— Я не думаю, что он разочаровался. Мы будем двигаться дальше. Сейчас много всяких пересудов пошло и так далее...

Курбан Бердыев. «Пункт о возможном уходе был одним из первых условий Бердыева в Махачкале». Интервью Газизова

ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
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3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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