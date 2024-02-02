Газизов объяснил, почему Бердыев решил покинуть махачкалинское «Динамо»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал об уходе из команды главного тренера Курбана Бердыева.
— Шокированы решением Курбана Бердыева? Или в клубе были готовы к такому развитию событий?
— К такому повороту нельзя быть готовым на все 100 процентов. При этом руководство клуба, конечно, должно держать в голове различные ситуации. Не только на футбольном поле, но и вне его. Потеря такого большого тренера и человека всегда очень неприятна. Но это выбор Курбана Бекиевича. Мы только можем пожелать ему всего хорошего. Расстаемся близкими друзьями. Никогда не говори «никогда». Возможно, еще вместе поработаем.
— На сайте «Динамо» написано: «Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке». Почему договор был составлен именно так?
— Когда приходит тренер такого ранга, масштаба, мы не можем полностью удовлетворить его пожелания. Этот пункт был одним из первых условий Курбана Бекиевича. Он приходил к нам на небольшие деньги. Поэтому мы учли его просьбу. Ну и сами, соответственно, прописали такой же пункт со своей стороны. То есть это было соглашение на паритетных условиях.
— Значит, Бердыев уходит от вас, так как получил более привлекательное в финансовом плане предложение?
— Я не знаю. Лучше спросить у Курбана Бекиевича.
— Но его же позвали в сборную Азербайджана.
— Не могу это комментировать. Предложения от этой сборной в клуб не поступало. Возможно, это все просто слухи. Повторюсь, такие вещи лучше узнавать у самого Курбана Бекиевича.
— И все-таки как он мотивировал свое решение?
— Поймите, было бы неправильно с моей стороны раскрыть детали всей этой истории. Это уже, как говорится, личные вещи.
— Но эта история не говорит о том, что Бердыев разочаровался в проекте махачкалинского «Динамо» и не верит в то, что команде по силам выйти в РПЛ?
— Я не думаю, что он разочаровался. Мы будем двигаться дальше. Сейчас много всяких пересудов пошло и так далее...
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
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2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
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3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
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4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|3.03
|00:00
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Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
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Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
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Сокол – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
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Иван Тимошенко
Родина
|11
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Ислам Машуков
Алания
|10
|П
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Бутта Магомедов
Химки
|6
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Никита Глушков
Енисей
|5
|
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Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
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Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
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Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2