Газизов оценил шансы махачкалинского «Динамо» выйти в РПЛ после отставки Бердыева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» выразил надежду, что команда решит задачу выйти в РПЛ даже после ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера.

— Наверное, вы не будете спорить с тем, что «Динамо» — тренерская команда. С уходом Бердыева шансы на выход в РПЛ резко снижаются?

— Как я уже заметил выше, уход такого специалиста — всегда потеря. С этим сложно спорить. Но, возможно, эта ситуация нас еще больше замотивирует и заставит решить задачу. Я верю в команду, в ребят, в Гаджи Муслимовича (Гаджиева, президента «Динамо». — Прим. «СЭ»). Ну и Курбан Бекиевич нам еще поможет. Где-то — мудрым словом, где-то — советом. Он же пока нас не покинул, продолжает готовить «Динамо» к возобновлению сезона до того момента, как мы определимся с новым тренером. Это же тоже о чем-то говорит?

— А когда вы определитесь с новым тренером?

— Дедлайна как такового нет. Конечно, хочется решить вопрос побыстрее. Но не могу сказать, что мы сейчас несемся сломя голову, гоним коней. Тут тоже надо подойти ко всему аккуратно и взвешенно.

— И все-таки, когда Курбан Бекиевич только приходил в Махачкалу, скептики говорили, что трем медведям — Гаджиеву, Газизову и Бердыеву — в одной берлоге не ужиться. Теперь эти разговоры только усилились.

— Не было такого, что мы не сработались. Могут же у человека быть личные мотивы? Так? Все нормально. Берлоги остались, медведь с медвежонком — тоже (смеется).

— И все-таки ситуация очень странная: клуб идет к цели, а тренер вдруг его покидает...

— Ну что поделать... Надеюсь, мы сможем доказать свою состоятельность. Должны показать, что даже после ухода такого большого тренера мы в состоянии решить задачу. Курбан Бекиевич нам еще поможет.

После первой части сезона «Динамо» с 37 очками лидирует в Мелбет-Первой лиге.