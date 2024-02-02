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2 февраля, 21:01

Газизов оценил шансы махачкалинского «Динамо» выйти в РПЛ после отставки Бердыева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» выразил надежду, что команда решит задачу выйти в РПЛ даже после ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера.

— Наверное, вы не будете спорить с тем, что «Динамо» — тренерская команда. С уходом Бердыева шансы на выход в РПЛ резко снижаются?

— Как я уже заметил выше, уход такого специалиста — всегда потеря. С этим сложно спорить. Но, возможно, эта ситуация нас еще больше замотивирует и заставит решить задачу. Я верю в команду, в ребят, в Гаджи Муслимовича (Гаджиева, президента «Динамо». — Прим. «СЭ»). Ну и Курбан Бекиевич нам еще поможет. Где-то — мудрым словом, где-то — советом. Он же пока нас не покинул, продолжает готовить «Динамо» к возобновлению сезона до того момента, как мы определимся с новым тренером. Это же тоже о чем-то говорит?

— А когда вы определитесь с новым тренером?

— Дедлайна как такового нет. Конечно, хочется решить вопрос побыстрее. Но не могу сказать, что мы сейчас несемся сломя голову, гоним коней. Тут тоже надо подойти ко всему аккуратно и взвешенно.

— И все-таки, когда Курбан Бекиевич только приходил в Махачкалу, скептики говорили, что трем медведям — Гаджиеву, Газизову и Бердыеву — в одной берлоге не ужиться. Теперь эти разговоры только усилились.

— Не было такого, что мы не сработались. Могут же у человека быть личные мотивы? Так? Все нормально. Берлоги остались, медведь с медвежонком — тоже (смеется).

— И все-таки ситуация очень странная: клуб идет к цели, а тренер вдруг его покидает...

— Ну что поделать... Надеюсь, мы сможем доказать свою состоятельность. Должны показать, что даже после ухода такого большого тренера мы в состоянии решить задачу. Курбан Бекиевич нам еще поможет.

После первой части сезона «Динамо» с 37 очками лидирует в Мелбет-Первой лиге.

Курбан Бердыев. «Пункт о возможном уходе был одним из первых условий Бердыева в Махачкале». Интервью Газизова

ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
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Акрон – Родина
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Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
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