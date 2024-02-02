Газизов оценил шансы махачкалинского «Динамо» выйти в РПЛ после отставки Бердыева
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» выразил надежду, что команда решит задачу выйти в РПЛ даже после ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера.
— Наверное, вы не будете спорить с тем, что «Динамо» — тренерская команда. С уходом Бердыева шансы на выход в РПЛ резко снижаются?
— Как я уже заметил выше, уход такого специалиста — всегда потеря. С этим сложно спорить. Но, возможно, эта ситуация нас еще больше замотивирует и заставит решить задачу. Я верю в команду, в ребят, в Гаджи Муслимовича (Гаджиева, президента «Динамо». — Прим. «СЭ»). Ну и Курбан Бекиевич нам еще поможет. Где-то — мудрым словом, где-то — советом. Он же пока нас не покинул, продолжает готовить «Динамо» к возобновлению сезона до того момента, как мы определимся с новым тренером. Это же тоже о чем-то говорит?
— А когда вы определитесь с новым тренером?
— Дедлайна как такового нет. Конечно, хочется решить вопрос побыстрее. Но не могу сказать, что мы сейчас несемся сломя голову, гоним коней. Тут тоже надо подойти ко всему аккуратно и взвешенно.
— И все-таки, когда Курбан Бекиевич только приходил в Махачкалу, скептики говорили, что трем медведям — Гаджиеву, Газизову и Бердыеву — в одной берлоге не ужиться. Теперь эти разговоры только усилились.
— Не было такого, что мы не сработались. Могут же у человека быть личные мотивы? Так? Все нормально. Берлоги остались, медведь с медвежонком — тоже (смеется).
— И все-таки ситуация очень странная: клуб идет к цели, а тренер вдруг его покидает...
— Ну что поделать... Надеюсь, мы сможем доказать свою состоятельность. Должны показать, что даже после ухода такого большого тренера мы в состоянии решить задачу. Курбан Бекиевич нам еще поможет.
После первой части сезона «Динамо» с 37 очками лидирует в Мелбет-Первой лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2