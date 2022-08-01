Защитник «Уфы» Плиев назвал команды первой лиги, которые будут претендовать на выход в РПЛ

Защитник «Уфы» Заурбек Плиев после завершения матча против «Рубина» (0:0) рассказал, какие команды первой лиги будет претендовать на выход в РПЛ.

— Многие называют «Рубин» фаворитом лиги, это так?

— Думаю, что «Уфа» и «Рубин» одни из лидеров первенства. Понятное дело, что на эти две команды и на «Арсенал Тулу» у всех будет отдельный настрой. У нас есть задача: выигрывать каждый матч. Мы хотим вернуться в РПЛ, как и «Рубин». Думаю, все всё прекрасно понимают.

— В какой футбол будет играть «Уфа» в ФНЛ?

— Мы будем играть в атакующий агрессивный футбол. Мы очень много бегали на сборах. Мы готовы очень много прессинговать. Нам нужно чуть-чуть времени, чтобы наладить игру в атаке.

— У игроков «Уфы» отклеивались номера, что это было?

— Честно, я не знаю. К администрации все вопросы. Это все мелочи, не так уж и важно.

— Что за стычка у вас была с Лисаковичем?

— Он чуть-чуть завелся в моменте. После матча с ним не говорили. Мы подарили ему селфи палку, должны были передать. Надеюсь, она добралась до него.