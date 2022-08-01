Защитник «Уфы» Плиев считает, что команде не хватило хладнокровия в матче против «Рубина»

Защитник «Уфы» Константин Плиев прокомментировал ничью в матче против «Рубина» (0:0) в 3-м туре первой лиги.

— Чем удивил Рубин сегодня? Как на него настраивались?

— Это дерби. На «Рубин» все время особый настрой. Они ничем не удивили нас. Мы знали, как они будут играть. Игра была до первого гола. Кто первый забил, за той командой и остались бы три очка. Очень много ребят нас покинуло. У нашего клуба новый коллектив. Из старой команды осталось 4-5 игрока. Не знаю, почему Леонид Слуцкий считает, что у нас все лидеры остались в клубе. У нас абсолютно новый коллектив. Нам нужно время, чтобы сыграться.

— Что сегодня не получилось?

— Думаю, что и нам, и им не хватило хладнокровия в атакующих действиях. Было много борьбы, но в итоге разошлись по нулям.

— Можете провести аналогию с вашим прошлым матчем здесь?

— Нет, это в прошлом. Мы уже забыли про это. Мы хотели получить новые эмоции, мы их получили. Конечно же, хотелось бы увести победу отсюда, но и одним очком мы довольны сегодня.

— Что по судейству можете сказать?

— Все нормально.

В активе казанцев и уфимцев стало по 4 очка. 8 августа «Рубин» в гостях сыграет с «Нефтехимиком», «Уфа» днем ранее дома примет «Аланию».