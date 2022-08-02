«Бунедкор» запросил у «Рубина» миллион долларов за 18-летнего игрока

«Рубин» заинтересован в подписании 18-летнего игрока «Бунедкор» Умарали Рахмоналиева, сообщает Metaratings.

По данным источника, узбекский клуб требует за футболиста один миллион долларов. Сам Рахмоналиев не против перейти в «Рубин». В случае, если клуб будет противостоять переходу полузащитника в казанский клуб, он готов разорвать контракт в одностороннем порядке.

Контракт футболиста с «Бунедкором» истекает в конце 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рахмоналиева в 200 тысяч евро.