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Сегодня, 11:19

«Бунедкор» запросил у «Рубина» миллион долларов за 18-летнего игрока

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» заинтересован в подписании 18-летнего игрока «Бунедкор» Умарали Рахмоналиева, сообщает Metaratings.

По данным источника, узбекский клуб требует за футболиста один миллион долларов. Сам Рахмоналиев не против перейти в «Рубин». В случае, если клуб будет противостоять переходу полузащитника в казанский клуб, он готов разорвать контракт в одностороннем порядке.

Контракт футболиста с «Бунедкором» истекает в конце 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рахмоналиева в 200 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/bunyedkor-zaprosil-u-rubina-million-dollarov-za-18-letnego-igroka-1325059/
Футбол
ФК Бунедкор
ФК Рубин (Казань)
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