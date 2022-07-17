Защитник «Рубина» Самошников получил травму в стартовом матче сезона первой лиги

Защитник «Рубина» Илья Самошников получил повреждение в стартовом матче нового сезона первой лиги против московской «Родины».

24-летний футболист получил повреждение в самом начале встречи. Вместо него на 17-й минует на замену вышел Ленар Фаттахов.

Ранее появлялась информация, что «Рубин» может потребовать за игрока около 3 миллионов евро. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий подтверждал вероятность, что футболист может покинуть клуб.