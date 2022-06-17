Слуцкий: «Нет уверенности, что Дюпин и Самошников останутся в «Рубине»

Слуцкий заявил, что Дюпин и Самошников могут покинуть «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников могут покинуть клуб.

«Нет уверенности, что Дюпин и Самошников останутся. Почему Йевтич вернулся? Мы с ним разговаривали и убеждали остаться. Но он принимал решение сам. Иван Игнатьев? У него есть контракт. На 90 процентов костяк сформирован, уйдут если только разово. Пока я не могу ответить, кто точно уйдет. Все зависит от рынка», — сказал Слуцкий.

13 июня «Рубин» объявил о возвращении в команду полузащитника Дарко Йевтича.

Дюпин выступает за казанскую команду с 2019 года. В минувшем сезоне он сыграл 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 54 гола.

Самовшников перешел в «Рубин» из «Торпедо» зимой 2020 года. В сезоне РПЛ-2021/22 он провел на поле 24 матча и забил один гол.

Нападающий Иван Игнатьев вернулся в Казань из аренды. В весенней части РПЛ он играл за «Крылья Советов» и принял участие в 5 матчах, забил один гол.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 «Рубин» занял 15-е место и напрямую вылетел в ФНЛ.