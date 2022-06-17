Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:37

Слуцкий: «Нет уверенности, что Дюпин и Самошников останутся в «Рубине»

Слуцкий заявил, что Дюпин и Самошников могут покинуть «Рубин»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников могут покинуть клуб.

«Нет уверенности, что Дюпин и Самошников останутся. Почему Йевтич вернулся? Мы с ним разговаривали и убеждали остаться. Но он принимал решение сам. Иван Игнатьев? У него есть контракт. На 90 процентов костяк сформирован, уйдут если только разово. Пока я не могу ответить, кто точно уйдет. Все зависит от рынка», — сказал Слуцкий.

13 июня «Рубин» объявил о возвращении в команду полузащитника Дарко Йевтича.

Дюпин выступает за казанскую команду с 2019 года. В минувшем сезоне он сыграл 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 54 гола.

Самовшников перешел в «Рубин» из «Торпедо» зимой 2020 года. В сезоне РПЛ-2021/22 он провел на поле 24 матча и забил один гол.

Нападающий Иван Игнатьев вернулся в Казань из аренды. В весенней части РПЛ он играл за «Крылья Советов» и принял участие в 5 матчах, забил один гол.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 «Рубин» занял 15-е место и напрямую вылетел в ФНЛ.

Илья Самошников
Юрий Дюпин
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Дзюба уезжает в Турцию, Черышев — в Россию и первый трансфер Федотова в ЦСКА. Трансферы РПЛ, которые могут произойти в самое ближайшее время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иванов о целях «Рубина»: «Хотелось бы вернуться в РПЛ в первый же год»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости