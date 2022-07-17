«Балтика» в меньшинстве упустила ничью с «Велесом» в добавленное время

«Велес» на своем поле обыграл «Балтику» в матче 1-го тура Первой лиги — 2:1.

Форвард хозяев Ираклий Логуа открыл счет на 19-й минуте. На 68-й минуте нападающий «Балтики» Гедеон Гузина сравнял счет, но на 90+2-й минуте защитник «Велеса» Денис Прищепа дальним ударом принес своей команде победу.

Отметим, что «Балтика» провела вторую половину матча в меньшинстве: на 45-й минуте полузащитник калининградцев Владислав Лазарев получил красную карточку.

Во втором туре «Велес» 24 июля сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», «Балтика» в этот же день примет дома «Волгарь».