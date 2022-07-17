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Сегодня, 15:56

«Балтика» в меньшинстве упустила ничью с «Велесом» в добавленное время

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Велес» на своем поле обыграл «Балтику» в матче 1-го тура Первой лиги — 2:1.

Форвард хозяев Ираклий Логуа открыл счет на 19-й минуте. На 68-й минуте нападающий «Балтики» Гедеон Гузина сравнял счет, но на 90+2-й минуте защитник «Велеса» Денис Прищепа дальним ударом принес своей команде победу.

Отметим, что «Балтика» провела вторую половину матча в меньшинстве: на 45-й минуте полузащитник калининградцев Владислав Лазарев получил красную карточку.

Во втором туре «Велес» 24 июля сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», «Балтика» в этот же день примет дома «Волгарь».

Россия. ФНЛ. 1-й тур
17 июл, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
2:1
Балтика
Голы
Логуа, 19 (1:0), Гузина, 68 (1:1), Прищепа, 90+2 (2:1)
Велес
Косаревский Стаменкович Почивалин (Прищепа, 50) Макеев Бокоев Кабахидзе (Бацуев, 59) Кертанов Киселев Баранов (Мальцев, 66) Логуа (Ежков, 49) Саркисян (Дорохов, 50)
Балтика
Латышонок Маляров Осипов Остоич Тишкин (Радмановац, 77) Лазарев Кузьмин Валиахметов (Дудиев, 56) Казаев (Кашчелан, 70) Борисенко Гузина (Гогричиани, 78)
Предупреждения
Кабахидзе 22’, Дорохов 71’  -  Лазарев 17’, Тишкин 27’
Удаления
Лазарев 45’ (вторая ж.к)
Судьи
Аверьянов (Санкт-Петербург)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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1.72

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