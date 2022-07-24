Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:58

Защитник «Рубина» Грицаенко о поражении «Енисею»: «Мы оказались не готовы к стандартам соперника»

Защитник «Рубина» Грицаенко заявил, что команда не была готова к стандартам «Енисея»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение казанского клуба в матче 2-го тура первой лиги против «Енисея» (2:3).

«Мы оказались не готовы к стандартам соперника, откуда два гола получили, — приводит слова Грицаенко пресс-служба «Рубина». — В целом, не скажу, что у них были какие-то моменты с игры. Да, когда уже мы отыгрывались и шли вперед, они выбегали в контратаки. Считаю, что проиграли на стандартных положениях. Хотя у самих было достаточное количество стандартов в атаке, мы не смогли выжать из них никакой пользы».

«Рубин» потерпел первое поражение после вылета в первую лигу из РПЛ и занимает четвертую строчку в таблице с 3 очками.

В следующем туре «Рубин» примет на своем поле «Уфу» (1 августа, 18.00 мск). «Енисей» встретится с «Аланией» на выезде (31 июля, 18.00 мск).

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/aleksey-gritsaenko-proigrali-na-standartah

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 3
Торпедо М 0
2-й тайм

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Алексей Грицаенко
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Боец из Донбасса Крылов нокаутировал шведа Густафссона, а главный британец UFC упал на первых секундах. Как прошел турнир UFC Fight Night 208
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий — о матче в Красноярске: «Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2»

«Алания» в большинстве победила «Родину»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости