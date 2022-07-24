Защитник «Рубина» Грицаенко о поражении «Енисею»: «Мы оказались не готовы к стандартам соперника»

Защитник «Рубина» Грицаенко заявил, что команда не была готова к стандартам «Енисея»

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение казанского клуба в матче 2-го тура первой лиги против «Енисея» (2:3).

«Мы оказались не готовы к стандартам соперника, откуда два гола получили, — приводит слова Грицаенко пресс-служба «Рубина». — В целом, не скажу, что у них были какие-то моменты с игры. Да, когда уже мы отыгрывались и шли вперед, они выбегали в контратаки. Считаю, что проиграли на стандартных положениях. Хотя у самих было достаточное количество стандартов в атаке, мы не смогли выжать из них никакой пользы».

«Рубин» потерпел первое поражение после вылета в первую лигу из РПЛ и занимает четвертую строчку в таблице с 3 очками.

В следующем туре «Рубин» примет на своем поле «Уфу» (1 августа, 18.00 мск). «Енисей» встретится с «Аланией» на выезде (31 июля, 18.00 мск).