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Сегодня, 16:06

Слуцкий — о матче в Красноярске: «Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с 2-го тура первой лиги «Енисеем» (2:3).

— Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были, — цитирует тренера сайт казанцев.

— Сумели вернуться в тяжелую игру, но потом пропустили. Уже было сложно отыграться после третьего пропущенного мяча?

— У нас еще оставалось достаточно времени после третьего пропущенного мяча, чтобы забить как минимум один мяч. Понятно, что соперник уже оборонялся глубоким вторым номером, сложно было комбинационно вскрывать, поэтому была сделана ставка на фланговые передачи и забросы в линию атаки. С этой целью вышел и Саплинов. Считаю, что пару раз были достаточно близки, но, повторюсь, очень сложно, непривычно и необычно.

— Было много разговоров о том, что в манеже тяжелый воздух, но Алексей Грицаенко после игры сказал, что в целом он этого не заметил. Условия этого матча могли сказаться на результате?

— Я сейчас не хочу об этом говорить глобально. Мы проиграли, и любые оправдания не действуют, но в целом, мне кажется, если у нас огромные требования даже к стадионам для межрегиональной Юношеской футбольной лиги, и качество полей и все прочее, то в июле месяце играть в манеже... Я и до игры говорил, что по мне это гиперстранно.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-sopernik-realizoval-standart-a-my-svoi-momenty-net

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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