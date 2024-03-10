«Динамо» Махачкала — «Ленинградец»: видеообзор матча ФНЛ

«Динамо» Махачкала и «Ленинградец» встретились в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги.

Игра проходила в Махачкале и завершилась победой хозяев — 2:0.

Видео лучших моментов матча «Динамо» Махачкала — «Ленинградец» опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

Махачкалинцы с 40 очками поднялись на второе место в ФНЛ. «Ленинградец» (24 очка) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.