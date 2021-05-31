Юран рассказал о трансферных планах «СКА-Хабаровска»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал о планах на межсезонье.

— Как команда будет готовиться к новому сезону?

— Два сбора проводим в Москве и Подмосковье. Один в Кратово, где во время Чемпионата мира жила сборная Португалии. Мы там уже готовились к матчам с ЦСКА и «Торпедо». Второй сбор будет также в Москве, границы закрыты, да и я не вижу смысла лететь за границу, тратить финансы. В Москве будет тренироваться достаточное количество команд, так что и со спарринг-партнерами проблем не будет, — цитирует Юрана сайт «Ска-Хабаровска».

— Понятно, что сейчас рано говорить по фамилиям новичков. Но хотя бы по позициям. Усиливать будем везде?

— В первую очередь будем усиливать центральную зону полузащиты. Центральный защитник, крайний полузащитник. В меньшей степени это коснется линии атаки, потому что у нас уже есть Барков, Брагин и Булия. Косте Базелюку предложили контракт, но он взял паузу, поэтому по нему еще точно не определено. Так что линия атаки в меньшей степени меня волнует.

— Какое количество потенциальных новичков планируете просмотреть в межсезонье?

— Я планирую, что где-то семь-восемь футболистов будет новых в команде. А просмотреть, естественно, нужно большее количество. Нужно минимизировать ошибки, когда ты приглашаешь футболиста, который не подходит в игровом или бытовом плане. Поэтому нужно посмотреть, убедиться. С теми же, кого я знаю, мы уже разговариваем. Могу одну фамилию уже назвать. К нам добавится Виталий Кольцов — воспитанник академии донецкого «Шахтера», игрок премьер-лиги, выступал за «Александрию», «Олимпик» (Донецк). Сейчас находится в харьковском «Металлисте», команде, которая решала задачи. Мы с ним уже переговорили, так что он добавится точно.