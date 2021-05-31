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Воспитанник «Локомотива» перешел в «Волгарь»

15:19
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«Волгарь» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Ильей Стефановичем.

24-летний футболист является воспитанником академии московского «Локомотива». В минувшем сезоне Стефанович дебютировал в ФНЛ, выступая за «Велес» и «Иртыш». На его счету 40 матчей и 6 голов.

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