Воспитанник «Локомотива» перешел в «Волгарь»

«Волгарь» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Ильей Стефановичем.

24-летний футболист является воспитанником академии московского «Локомотива». В минувшем сезоне Стефанович дебютировал в ФНЛ, выступая за «Велес» и «Иртыш». На его счету 40 матчей и 6 голов.