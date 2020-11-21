Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран обратился к главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктору Кашшаи в связи с судейством в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

Главный арбитр встречи Алексей Амелин не засчитал три гола, два из которых — в ворота самарцев.

— Я вначале хочу обратиться к Кашшаи, который возглавляет у нас судейский корпус, — приводит пресс-служба ФНЛ слова Юрана. — Не хочу комментировать это безобразие. Я думаю, что судейство «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов» господина Амелина нужно будет разобрать. Должно всё-таки быть какое-то минимальное справедливое решение.

Что касается матча. Настраивались на игру. Команда «Крылья Советов» ставит задачу. Это мы знали, понимали, готовились. Поэтому к ребятам претензий нет. Я поблагодарил их в раздевалке. Самое главное, всегда это говорил, то, что я видел самоотдачу, желание в игровых действиях. Были моменты, которыми могли воспользоваться. Пропущенный мяч мы, конечно, разберём, немножко не доиграли защитники. Но в целом, я считаю, что играли мы в футбол. Если даже взять по второму тайму, там владение, по-моему, семьдесят на тридцать. И именно владение вперёд. Создавали предпосылки для того, чтобы сравнять, и мы сравняли. Сейчас смотрели, когда забивал Гаджимурадов. Чистейший мяч, потому что на Комбарове не было фола. Игрок технически неудачно сыграл в своей штрафной, отчего упал. Ещё раз вернусь к тому, о чём говорил в начале. Я думаю, что господин Кашшаи разберётся в этой ситуации. Должен всё-таки арбитр нести ответственность. Мне, в первую очередь, жалко игроков. Они готовятся, они грают в футбол, они стараются. И вот так одним росчерком всё перечёркивается.