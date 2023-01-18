Яровинский назвал вариант с назначением Гаранина лучшим для «Рубина»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал, что после ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера хотел назначить на его место Вадима Гаранина.

— Ты говорил о переговорах с Вадимом Гараниным. Все сорвалось, так как стало понятно, что вы уходите?

— Да, конечно. Когда ты приглашаешь тренера, то должен четко понимать, что ты с ним будешь нести ответственность за все происходящее. И будешь ему всячески помогать. Когда я понял, что не останусь в «Рубине», то и мои переговоры с Гараниным завершились. Но уверен: если бы остался, мы бы сотрудничали.

— Если смотреть на рынок свободных тренеров, то для «Рубина» это был чуть ли не лучший вариант.

— Да, я согласен. Но ты не можешь пригласить тренера, когда сам уходишь. Я считал, что на тот момент вариант с Гараниным был лучшим.

— Судя по тому, что ты хотел пригласить в «Рубин» Гаранина, вы видели дальнейшее развитие клуба и без Слуцкого?

— Конечно! Это часть футбольной работы: тренер может уйти, но нужно двигаться дальше. Мы планировали начать сотрудничество с новым тренером, ему было интересно поработать в Казани.

— В итоге тренером назначили Юрия Уткульбаева. Как ты его оценишь?

— Для того чтобы оценивать Юрия Анваровича как тренера, нужно с ним поработать на протяжении продолжительного периода. А я его как тренера не знаю, потому что мы с ним взаимодействовали только по академии.