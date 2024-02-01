Кутепов вел переговоры с «Шинником»

Экс-защитник сборной России Илья Кутепов вел переговоры с ярославским «Шинником», сообщает «Евро-Футбол.Ру». Стороны не смогли договориться по зарплате.

Ранее 30-летний россиянин выступал за «Спартак» и «Торпедо». На данный момент у него есть действующий контракт с «Велесом».

В этом сезоне Кутепов сыграл в 11 матчах во всех турнирах и отметился 2 забитыми мячами.