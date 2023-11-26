«Ленинградец» — «Тюмень»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 20-го тура «Ленинградец» — «Тюмень» (1:0).

Единственный гол на 15-й минуте забил полузащитник петербуржцев Эдуард Суханов, реализовавший пенальти.

«Ленинградец» одержал третью победу подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ с 23 очками.

«Тюмень» идет на третьей строчке с 35 очками.