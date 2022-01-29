«Ротор» обыграл «Хебар» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Ротор» победил болгарский «Хебар» (4:2).

В составе победителей хет-трик сделал Алексей Щеткин. Еще один гол в активе Камиля Муллина.

«Получилась хорошая контрольная игра, в которой мы добились уверенной победы, — сказал гендиректор клуба Андрей Рекечинский. — Соперником был болгарский клуб «Хебар», один из лидеров второго болгарского дивизиона. Это лига является аналогом нашей ФНЛ-1.

Вполне возможно, в следующем сезоне «Хебар» будет играть в сильнейшем болгарском дивизионе, сейчас они борются за повышение в классе. Никаких проблем в этом матче мы не испытали, забили четыре гола в первом тайме, после чего результат в общем-то был предопределен.

Довольны тем как прошел матч. Футболисты получили игровую практику, позитивные эмоции, а тренерский штаб важную информацию для анализа, в том числе по потенциальным новичкам. Сейчас команда остается в Турции, где продолжит подготовку к весенней части сезона».

«Ротор» провел свой первый матч на сборе.

Товарищеский матч

«Ротор» (Россия) — «Хебар» (Болгария) — 4:2 (4:0)

Голы: Щеткин, 3 (1:0). Щеткин, 20 (2:0). Щеткин, 25 (3:0). Муллин, 41 (4:0) (пен.). Манев, 60 (4:1). Чаровски, 90 (4:2) (пен.).

«Ротор»: Обухов (Терновский, 46), Макаров (к) (Дудиев, 60), Мартынов (Школик, 60), Бериашвили (Голосов, 70), Слепов (Первушин. 50), Махатадзе (Шахов, 50), Имран (Ташаев, 50 (Кипиани, 77)), Чуканов (Николаев, 65), Муллин (Мохбалиев, 60), Минаев (Серченков, 60), Щёткин (Абдуллаев, 60).

«Хебар»: Василев, Туртов, Найдёнов (Божуркин, 83), Терзиев, Тодоров (Дишков, 35), Бастунов, Манев, Игнатов, Хамдиев (Чаровски, 40), Василев, Петков.

Предупреждения: Тодоров, 30

Главный судья — Али Каплан; ассистенты — Айкен Аривчан, Айзан Юрдап (все — Турция).

Белек. Стадион «Susesi». 29 января 2022 года