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Сегодня, 18:39

«Ротор» обыграл «Хебар» в товарищеском матче

Евгений Петров
Корреспондент

В товарищеском матче «Ротор» победил болгарский «Хебар» (4:2).

В составе победителей хет-трик сделал Алексей Щеткин. Еще один гол в активе Камиля Муллина.

«Получилась хорошая контрольная игра, в которой мы добились уверенной победы, — сказал гендиректор клуба Андрей Рекечинский. — Соперником был болгарский клуб «Хебар», один из лидеров второго болгарского дивизиона. Это лига является аналогом нашей ФНЛ-1.

Вполне возможно, в следующем сезоне «Хебар» будет играть в сильнейшем болгарском дивизионе, сейчас они борются за повышение в классе. Никаких проблем в этом матче мы не испытали, забили четыре гола в первом тайме, после чего результат в общем-то был предопределен.

Довольны тем как прошел матч. Футболисты получили игровую практику, позитивные эмоции, а тренерский штаб важную информацию для анализа, в том числе по потенциальным новичкам. Сейчас команда остается в Турции, где продолжит подготовку к весенней части сезона».

«Ротор» провел свой первый матч на сборе.

Товарищеский матч

«Ротор» (Россия) — «Хебар» (Болгария) — 4:2 (4:0)

Голы: Щеткин, 3 (1:0). Щеткин, 20 (2:0). Щеткин, 25 (3:0). Муллин, 41 (4:0) (пен.). Манев, 60 (4:1). Чаровски, 90 (4:2) (пен.).

«Ротор»: Обухов (Терновский, 46), Макаров (к) (Дудиев, 60), Мартынов (Школик, 60), Бериашвили (Голосов, 70), Слепов (Первушин. 50), Махатадзе (Шахов, 50), Имран (Ташаев, 50 (Кипиани, 77)), Чуканов (Николаев, 65), Муллин (Мохбалиев, 60), Минаев (Серченков, 60), Щёткин (Абдуллаев, 60).

«Хебар»: Василев, Туртов, Найдёнов (Божуркин, 83), Терзиев, Тодоров (Дишков, 35), Бастунов, Манев, Игнатов, Хамдиев (Чаровски, 40), Василев, Петков.

Предупреждения: Тодоров, 30

Главный судья — Али Каплан; ассистенты — Айкен Аривчан, Айзан Юрдап (все — Турция).

Белек. Стадион «Susesi». 29 января 2022 года

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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Гамбия 0
Камерун 0
1-й тайм

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
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ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
ФК Ротор
0
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