Владелец «Велеса»: «Футболист Артем Нтумба играл в медиалиге без разрешения клуба»

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков заявил, что арендованный у «Ростова» нападающий Артем Нтумба не должен был играть за 2DROTS в медиалиге.

Стоит отметить, что в прошедшем матче медиалиги против FC BUS (1:2) футболист получил серьезную травму, связанную с крестообразными связками.

«Я не знаю людей внутри клуба, кто мог бы разрешить. Я ничего не разрешал. Сейчас разбираемся с этим вопросом. Я не понимаю, как можно, находясь в уме и трезвой памяти, разрешить игроку, имеющему профессиональный контракт, играть где-либо еще. Я не разрешал — значит, клуб ничего не разрешал. У Артема мало игровой практики, он хочет играть. Я прекрасно понимаю его как футболиста. Но, когда я хочу сладкое, а у меня его нет, я ищу, где его взять. Но если я заключу обязательство, что не буду есть сладкое до конца мая, наверное, надо будет его соблюдать. Я же соблюдаю какие-то обязательства перед Артемом», — приводит слова Шиленкова «РБ Спорт».

Нтумба был арендован «Велесом» прошедшей зимой. На данный момент он провел за команду только один матч в первой лиге.