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Владелец «Велеса»: «Футболист Артем Нтумба играл в медиалиге без разрешения клуба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Владелец «Велеса» Евгений Шиленков заявил, что арендованный у «Ростова» нападающий Артем Нтумба не должен был играть за 2DROTS в медиалиге.

Стоит отметить, что в прошедшем матче медиалиги против FC BUS (1:2) футболист получил серьезную травму, связанную с крестообразными связками.

«Я не знаю людей внутри клуба, кто мог бы разрешить. Я ничего не разрешал. Сейчас разбираемся с этим вопросом. Я не понимаю, как можно, находясь в уме и трезвой памяти, разрешить игроку, имеющему профессиональный контракт, играть где-либо еще. Я не разрешал — значит, клуб ничего не разрешал. У Артема мало игровой практики, он хочет играть. Я прекрасно понимаю его как футболиста. Но, когда я хочу сладкое, а у меня его нет, я ищу, где его взять. Но если я заключу обязательство, что не буду есть сладкое до конца мая, наверное, надо будет его соблюдать. Я же соблюдаю какие-то обязательства перед Артемом», — приводит слова Шиленкова «РБ Спорт».

Нтумба был арендован «Велесом» прошедшей зимой. На данный момент он провел за команду только один матч в первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladelets-velesa-futbolist-artem-ntumba-igral-v-medialige-bez-razresheniya-kluba/
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 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
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 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
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 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
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 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
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 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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