«Алания» в меньшинстве обыграла тульский «Арсенал»

«Алания» на своем поле одержала победу над тульским «Арсеналом» — 2:1.

Победу владикавказцам принес дубль Николая Гиоргобиани. Команда играла в меньшинстве весь второй тайм после удаления Заура Тарбы. Единственный гол туляков на свой счет записал Максим Кайнов.