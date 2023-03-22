Владелец «Акрона» рассказал, как испанский тренер и шотландский директор клуба перестали выходить на связь в феврале прошлого года

Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов рассказал, как испанский главный тренер и шотландский спортивный директор команды уехали из России после 24 февраля 2022 года, обещали вернуться, но перестали выходить на связь. Тем не менее он продолжает верить в европейскую модель развития клубов и академий в нашей стране.

— В декабре 2021-го вы взяли на должность спортивного директора «Акрона» шотландца Криса Докерти. С учетом того, что речь идет о ФНЛ, это неожиданное решение нашумело. Почему так поступили? В итоге он проработал совсем недолго, и после начала украинских событий покинул Россию.

— На мой взгляд, позиция спортивного директора в России так же дефицитна, как и генерального директора футбольного клуба. Я верю в европейскую модель развития академий и футбольных клубов. Смотрю Лигу чемпионов, и ее последние игры — это футбол какого-то невероятного уровня. Умный, феноменально быстрый, где не прощается никакая ошибка, а любое решение принимается за доли секунд. Поэтому и в вертикали «Акрона» хотел бы видеть на топовых позициях, отвечающих за спортивную составляющую, профессиональных европейцев, которым было бы интересно заниматься развитием нашего клуба и академии. Понимаю, что это сложная задача, можно сказать — мечта, тем более сегодня. Но мы не теряем оптимизма и занимаемся поиском, в частности, спортивного директора-иностранца для академии.

Когда мы с Власовым (директором клуба, — Прим. И. Р.) решили пригласить на должность спортивного директора европейца, он отсмотрел около полусотни кандидатов. Я уже подключился на финальном этапе, когда претендентов оставалось пять-шесть. В итоге приняли решение в пользу Криса, и очень сожалеем, что он ушел из клуба. Считаем его отличным специалистом — очень толковым и системным, умным и понимающим футбол, амбициозным и правильно агрессивным.

— Отъезды бывают разные. Кто-то вроде Сандро Шварца прощается тепло и открыто, кто-то, например, Маркус Гисдоль, сбегает под покровом ночи. Как было в «Акроне»?

— 24 февраля я был на сборах команды, до конца которых оставалось два дня. После тренировки собрал тренерский штаб, который тогда состоял из иностранцев. У нас была международная команда — главный тренер-испанец, ассистенты из Турции и Хорватии, спортивный директор из Шотландии. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Они все сказали: «Шеф, мы всё понимаем. Остаемся с тобой и с командой. Разлетаемся, надо слетать домой, собрать вещи — и в Тольятти». Улетели. И больше никто из них не вернулся.

Я принял решение не платить им деньги, потому что с 26 февраля никто даже не выходил на связь. Спустя время они начали по одному обозначаться, судиться в Лозанне. У кого-то даже получилось выиграть у нас какие-то деньги. Больше никакого общения с ними не было.

— Кто-то хоть остался?

— Докерти привел в клуб своего помощника Арама Задояна, который сейчас закрывает спортивную часть клуба. Он бывший скаут ЦСКА и сейчас в «Акроне» выполняет функции спортивного директора.

— Несмотря на всё случившееся, вы не оставили идею о европейцах как системообразующих людях в клубе?

— Не оставил. Потому что считаю ее правильной.

Ранее Морозов рассказал, что ему не нравится в российском футболе.