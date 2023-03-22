Владелец «Акрона» рассказал, как испанский тренер и шотландский директор клуба перестали выходить на связь в феврале прошлого года
Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов рассказал, как испанский главный тренер и шотландский спортивный директор команды уехали из России после 24 февраля 2022 года, обещали вернуться, но перестали выходить на связь. Тем не менее он продолжает верить в европейскую модель развития клубов и академий в нашей стране.
— В декабре 2021-го вы взяли на должность спортивного директора «Акрона» шотландца Криса Докерти. С учетом того, что речь идет о ФНЛ, это неожиданное решение нашумело. Почему так поступили? В итоге он проработал совсем недолго, и после начала украинских событий покинул Россию.
— На мой взгляд, позиция спортивного директора в России так же дефицитна, как и генерального директора футбольного клуба. Я верю в европейскую модель развития академий и футбольных клубов. Смотрю Лигу чемпионов, и ее последние игры — это футбол какого-то невероятного уровня. Умный, феноменально быстрый, где не прощается никакая ошибка, а любое решение принимается за доли секунд. Поэтому и в вертикали «Акрона» хотел бы видеть на топовых позициях, отвечающих за спортивную составляющую, профессиональных европейцев, которым было бы интересно заниматься развитием нашего клуба и академии. Понимаю, что это сложная задача, можно сказать — мечта, тем более сегодня. Но мы не теряем оптимизма и занимаемся поиском, в частности, спортивного директора-иностранца для академии.
Когда мы с Власовым (директором клуба, — Прим. И. Р.) решили пригласить на должность спортивного директора европейца, он отсмотрел около полусотни кандидатов. Я уже подключился на финальном этапе, когда претендентов оставалось пять-шесть. В итоге приняли решение в пользу Криса, и очень сожалеем, что он ушел из клуба. Считаем его отличным специалистом — очень толковым и системным, умным и понимающим футбол, амбициозным и правильно агрессивным.
— Отъезды бывают разные. Кто-то вроде Сандро Шварца прощается тепло и открыто, кто-то, например, Маркус Гисдоль, сбегает под покровом ночи. Как было в «Акроне»?
— 24 февраля я был на сборах команды, до конца которых оставалось два дня. После тренировки собрал тренерский штаб, который тогда состоял из иностранцев. У нас была международная команда — главный тренер-испанец, ассистенты из Турции и Хорватии, спортивный директор из Шотландии. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Они все сказали: «Шеф, мы всё понимаем. Остаемся с тобой и с командой. Разлетаемся, надо слетать домой, собрать вещи — и в Тольятти». Улетели. И больше никто из них не вернулся.
Я принял решение не платить им деньги, потому что с 26 февраля никто даже не выходил на связь. Спустя время они начали по одному обозначаться, судиться в Лозанне. У кого-то даже получилось выиграть у нас какие-то деньги. Больше никакого общения с ними не было.
— Кто-то хоть остался?
— Докерти привел в клуб своего помощника Арама Задояна, который сейчас закрывает спортивную часть клуба. Он бывший скаут ЦСКА и сейчас в «Акроне» выполняет функции спортивного директора.
— Несмотря на всё случившееся, вы не оставили идею о европейцах как системообразующих людях в клубе?
— Не оставил. Потому что считаю ее правильной.
Ранее Морозов рассказал, что ему не нравится в российском футболе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|23
|11
|7
|5
|39-26
|40
|
5
|Волгарь
|23
|9
|7
|7
|25-22
|34
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|23
|8
|9
|6
|17-16
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
12
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
13
|Акрон
|23
|5
|12
|6
|22-26
|27
|
14
|Велес
|23
|7
|2
|14
|23-39
|23
|
15
|Кубань
|23
|6
|5
|12
|23-27
|23
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|23
|4
|7
|12
|17-31
|19
|
18
|Краснодар-2
|23
|3
|5
|15
|15-41
|14
|25.03
|13:00
|
Алания – Рубин
|- : -
|26.03
|14:00
|
Велес – Волга
|- : -
|26.03
|15:00
|
Акрон – Динамо Мх
|- : -
|26.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Родина
|- : -
|26.03
|15:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|26.03
|16:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|26.03
|16:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|26.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|26.03
|20:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|21
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5