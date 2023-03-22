Владелец «Акрона» ставит перед клубом цель выйти в РПЛ

Владелец «Акрона» Павел Морозов в интервью «СЭ» подчеркнул, что перед его клубом стоит цель выйти в РПЛ. Также он объяснил, где команда будет играть в случае, если в следующем сезоне эта задача осуществится.

— Вы упомянули, что перед «Акроном» стоит цель выйти в РПЛ. Когда?

— Ставлю эту цель с первого дня, как мы попали в ФНЛ. У нас есть задача побеждать в каждом матче. Не могу сказать команде, что у нас четыре года на раскачку, а на пятый будем выходить в премьер-лигу. Тогда бы к нам не пришли ни Савичев, ни Песегов, ни другие. Я амбициозный человек, и мне нужны амбициозные футболисты. Цель стоит — другой вопрос, когда мы ее сможем достичь.

В этом сезоне, конечно, уже не думаю, что получится — значит, будет здорово, если она осуществится в следующем. Я сказал команде, что гарантирую увеличение финансирования. Понятно, что есть проблема с требованиями РПЛ — в частности, по стадиону. Но у нас в Самарской области есть «Самара Арена», стадион ЧМ-2018. И, если мы выйдем в премьер-лигу, то временно будем делить его с «Крыльями Советов» и играть там. В то же время не думаю, что реконструкция тольяттинского «Торпедо» займет очень уж много времени. И, если мы поймем, что выходим в РПЛ, то ускорим процесс до максимума. За полгода, максимум год мы его реконструируем.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги с 27 очками в 23 матчах.