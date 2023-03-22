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Сегодня, 12:30

Владелец «Акрона» ставит перед клубом цель выйти в РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Акрона».
Фото ФК «Акрон»

Владелец «Акрона» Павел Морозов в интервью «СЭ» подчеркнул, что перед его клубом стоит цель выйти в РПЛ. Также он объяснил, где команда будет играть в случае, если в следующем сезоне эта задача осуществится.

— Вы упомянули, что перед «Акроном» стоит цель выйти в РПЛ. Когда?

— Ставлю эту цель с первого дня, как мы попали в ФНЛ. У нас есть задача побеждать в каждом матче. Не могу сказать команде, что у нас четыре года на раскачку, а на пятый будем выходить в премьер-лигу. Тогда бы к нам не пришли ни Савичев, ни Песегов, ни другие. Я амбициозный человек, и мне нужны амбициозные футболисты. Цель стоит — другой вопрос, когда мы ее сможем достичь.

В этом сезоне, конечно, уже не думаю, что получится — значит, будет здорово, если она осуществится в следующем. Я сказал команде, что гарантирую увеличение финансирования. Понятно, что есть проблема с требованиями РПЛ — в частности, по стадиону. Но у нас в Самарской области есть «Самара Арена», стадион ЧМ-2018. И, если мы выйдем в премьер-лигу, то временно будем делить его с «Крыльями Советов» и играть там. В то же время не думаю, что реконструкция тольяттинского «Торпедо» займет очень уж много времени. И, если мы поймем, что выходим в РПЛ, то ускорим процесс до максимума. За полгода, максимум год мы его реконструируем.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги с 27 очками в 23 матчах.

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
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Владелец «Акрона» рассказал, как испанский тренер и шотландский директор клуба перестали выходить на связь в феврале прошлого года

Владелец «Акрона» назвал минимальную и максимальную зарплаты в своей команде
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 21 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 21 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 17 1 5
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