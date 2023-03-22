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Сегодня, 12:00

«Нужно бороться с системой, насколько это возможно». Владелец «Акрона» недоволен нравами российского футбола

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Павел Морозов.
Фото ФК «Акрон»

Владелец частного клуба первой лиги «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» выразил недовольство нравами российского футбола и признался, что испытал разочарование в нашем футбольном бизнесе с первых дней погружения в него.

— Правильно ли понимаю, что ваша стратегия — взращивать в клубе свои кадры, не испорченные системой?

— Именно так.

— У вас вообще были разочарования после прихода в футбольный бизнес?

— С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действовать, бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет. Хотя, конечно же, на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.

Грубые судейские ошибки, конечно же, сильно разочаровывают и не добавляют мотивации заниматься футболом. Обидно, когда результат матчей определяется не 22 игроками, соперничающими на поле. К сожалению, как мы все видим, особенно в последних матчах, даже ВАР не помогает нашим арбитрам в принятии объективных решений.

Ранее Морозов рассказал о своих стажировках в клубах НХЛ, НБА и МЛС.

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 21 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 21 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 17 1 5
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