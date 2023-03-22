«Нужно бороться с системой, насколько это возможно». Владелец «Акрона» недоволен нравами российского футбола

Владелец частного клуба первой лиги «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» выразил недовольство нравами российского футбола и признался, что испытал разочарование в нашем футбольном бизнесе с первых дней погружения в него.

— Правильно ли понимаю, что ваша стратегия — взращивать в клубе свои кадры, не испорченные системой?

— Именно так.

— У вас вообще были разочарования после прихода в футбольный бизнес?

— С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действовать, бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет. Хотя, конечно же, на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.

Грубые судейские ошибки, конечно же, сильно разочаровывают и не добавляют мотивации заниматься футболом. Обидно, когда результат матчей определяется не 22 игроками, соперничающими на поле. К сожалению, как мы все видим, особенно в последних матчах, даже ВАР не помогает нашим арбитрам в принятии объективных решений.

Ранее Морозов рассказал о своих стажировках в клубах НХЛ, НБА и МЛС.