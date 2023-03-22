«Нужно бороться с системой, насколько это возможно». Владелец «Акрона» недоволен нравами российского футбола
Владелец частного клуба первой лиги «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» выразил недовольство нравами российского футбола и признался, что испытал разочарование в нашем футбольном бизнесе с первых дней погружения в него.
— Правильно ли понимаю, что ваша стратегия — взращивать в клубе свои кадры, не испорченные системой?
— Именно так.
— У вас вообще были разочарования после прихода в футбольный бизнес?
— С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действовать, бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет. Хотя, конечно же, на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.
Грубые судейские ошибки, конечно же, сильно разочаровывают и не добавляют мотивации заниматься футболом. Обидно, когда результат матчей определяется не 22 игроками, соперничающими на поле. К сожалению, как мы все видим, особенно в последних матчах, даже ВАР не помогает нашим арбитрам в принятии объективных решений.
Ранее Морозов рассказал о своих стажировках в клубах НХЛ, НБА и МЛС.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|23
|11
|7
|5
|39-26
|40
|
5
|Волгарь
|23
|9
|7
|7
|25-22
|34
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|23
|8
|9
|6
|17-16
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
12
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
13
|Акрон
|23
|5
|12
|6
|22-26
|27
|
14
|Велес
|23
|7
|2
|14
|23-39
|23
|
15
|Кубань
|23
|6
|5
|12
|23-27
|23
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|23
|4
|7
|12
|17-31
|19
|
18
|Краснодар-2
|23
|3
|5
|15
|15-41
|14
|25.03
|13:00
|
Алания – Рубин
|- : -
|26.03
|14:00
|
Велес – Волга
|- : -
|26.03
|15:00
|
Акрон – Динамо Мх
|- : -
|26.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Родина
|- : -
|26.03
|15:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|26.03
|16:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|26.03
|16:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|26.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|26.03
|20:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|21
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5