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Сегодня, 10:30

«В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Павел Морозов
Павел Морозов.
Фото ФК «Акрон»
Павел Морозов.
Фото ФК «Акрон»
Павел Морозов.
Фото Андрей Карпов/ФК «Акрон»
Павел Морозов.
Фото Андрей Карпов/ФК «Акрон»
«Акрон» — «Краснодар-2».
Фото ФК «Акрон»
Павел Морозов (слева).
Фото ФК «Акрон»
Евгений Песегов.
Фото ФК «Акрон»
Евгений Калешин.
Фото ФК «Акрон»
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Галицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото ФК «Акрон»
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Клуб Павла Морозова прошел в FONBET Кубке России «Локомотив».

С владельцем «Акрона», нашумевшего в нынешнем розыгрыше FONBET Кубка России и уже вышедшего в полуфинал Пути регионов, мы знакомы с января 2020 года, когда вместе со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» московской бизнес-школы RMA поехали в Калифорнию на стажировку в клубах НХЛ, НБА и МЛС. Руководители российских футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов имели возможность к ней присоединиться, но из футбольной среды ею воспользовался только Павел Морозов, чей «Акрон» как профессиональный клуб был основан совсем незадолго до того, в 2018-м. На всех лекциях он был одним из самых внимательных слушателей.

За три года, прошедшие с тех пор, его частный клуб, тогда выступавший во втором дивизионе, превратился в середняка первой лиги, а возглавил его в минувшем сентябре амбициозный Евгений Калешин, чьи идеалы в профессии — Марсело Бьельса, Джан Пьеро Гасперини, Юлиан Нагельсманн. И хотя подбор его нынешних футболистов вряд ли позволяет играть в такой футбол, как ставят они, «Акрон» в Кубке России вначале прошел все предварительные стадии Пути регионов (обыграв, например, «Аланию»), а весной справился уже с двумя представителями РПЛ — «Торпедо» и «Локомотивом», причем показав убедительный и интересный футбол.

Следующим соперником «Акрона» будет «Динамо», с которым тольяттинцы (чья домашняя арена пока находится в Жигулевске) сыграют 4 апреля в Петровском парке. А пока Морозов согласился рассказать о своем детище обозревателю «СЭ», с которым он беседовал 45 минут — о кубковой победе над «Локо» и несостоявшемся протесте, предстоящей игре с «Динамо» и поездке главного тренера Евгения Калешина на стажировку к Игорю Ларионову, стремлении в РПЛ и ситуации со стадионом в Тольятти, зарплатах футболистов «Акрона» и «Ред Булле» как примере организации дела.

Это первое большое футбольное интервью хозяина «Акрона».

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«Динамо» — самый сильный из соперников на этой стадии. Но мы уверены в победе!

— Поздравляю с победой над «Локомотивом». Ожидали, что уже на этом этапе развития клуба у вас будут такие хоть и локальные, но уже заметные всей стране успехи, как победа в Кубке над двумя клубами РПЛ? — вопрос Морозову.

— Амбиции всегда есть. Запрограммировать подобные вещи, конечно, невозможно, но мы верили в команду и главного тренера Евгения Калешина. Считаю, что у нас отличный тренер, который провел качественные сборы. Я там был и видел контрольную игру с «Сочи». Несмотря на то что мы проиграли — 0:3, было видно, как команда прибавила с прошлого года, какой у нее игровой рисунок. Тогда у меня возникло ощущение, что этот «Акрон» способен показывать результат. Понятно, что «Локомотив» — более сильная и мастеровитая команда. Но мы верили в наш клуб и рады этой победе. Как и предыдущей — над «Торпедо».

— Какая-то задача в Кубке перед командой стояла?

— В «Акроне» очень амбициозные директор и главный тренер — и президент, конечно, тоже (улыбается). Мы мечтаем о победе в каждой игре, вне зависимости от имени соперника. Другой вопрос, что кубковая турнирная сетка в этом году невероятно сложна. Чтобы стать обладателем трофея, нужно одержать семь побед над командами РПЛ, причем у каждой из них есть право на ошибку, а у нас — нет. Как вы думаете, реальная задача для команды первой лиги?

— Судя по тому, что к четвертьфинальной фазе в Пути регионов из низших дивизионов там остался только «Акрон», — не очень. У вас были предпочтения в состоявшейся в пятницу жеребьевке полуфиналов?

— Нет. Общее мнение всех в клубе было таково: после «Локомотива» не важно, с кем будет следующий матч. В турнире остались действительно лучшие клубы. Другой вопрос, что мы, конечно, хотели играть дома, потому что каждая такая игра, как с «Торпедо» или «Локомотивом», — это праздник для болельщиков нашего клуба. Но на этот раз не судьба.

«Динамо», на мой взгляд, самый сильный соперник из всех возможных вариантов в Пути регионов. Все видели его победу над «Зенитом» на предыдущем этапе Кубка, причем в последние двадцать минут динамовцы очень прибавили. Да и в целом эта команда мне очень симпатична — быстрая, атакующая. На новом стадионе в Петровском парке мне бывать еще не доводилось. Мы уже начали заниматься организационными вопросами по выезду наших болельщиков. Думаем, что их в Москву точно приедет тысяча-полторы.

Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Понимаю, что вопрос может прозвучать глупо, но сколько процентов даете на проход «Акрона» дальше?

— Мы уверены в победе!

— Вот как! Обещаны ли игрокам какие-то конкретные премиальные за победу в Кубке? Или даже не подумали так высоко голову задирать?

— Формально они прописаны, но мы готовы их повышать. Впрочем, больше ничего на эту тему говорить не буду. После видео, каким-то образом просочившегося в Сеть после победы над «Торпедо» (Морозов имеет в виду свою фразу из раздевалки о тройных премиальных, обнародованную в Telegram-канале «Инсайды от Карпа». — Прим. И.Р.), возникло много дурацких мемов. Поэтому вопрос о суммах премиальных теперь закрытая тема.

Мы стремимся к максимуму, но реально смотрим на вещи. Благодаря в первую очередь нашему спортивному штабу хорошо выступаем в Кубке, но я бы точно не стал нас переоценивать как клуб. Мы ведем большую работу над становлением «Акрона» как большой профессиональной команды, но пока не прошли и четверти этого пути. Впереди еще много работы, но намерения у нас максимально серьезные.

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Хорошо, что тема с протестом закрылась, так и не открывшись. Побеждать хочется на поле

— Могла сложиться ситуация, что «Локомотиву» вы бы проиграли, но получили техническую победу за участие в игре дисквалифицированного Дмитрия Баринова. Но вы выиграли и не стали подавать протест. Калешин сказал: «Думаю, мы никогда бы не приняли такую кабинетную победу». Ну а как — не приняли бы? Вы же не отдали бы место в полуфинале Пути регионов кому-то другому?

— Информацию о том, что «Локомотиву» могут признать техническое поражение, мне на трибуну «Кристалла» сообщили в перерыве. Во время второго тайма периодически приходили сообщения, какие-то ссылки. Но мы ни с кем эту тему не обсуждали — были полностью увлечены игрой, погружены в нее. Следили за тем, как «Локомотив» прибавил, начал создавать моменты, так что было не до посторонних вещей. За то, чтобы не проиграть на поле, переживали гораздо больше. При 1:0 мы не воспользовались возможностями увеличить счет, после того как соперник сравнял, думали уже больше о том, чтобы удержать ничью. Хорошо, что нам это удалось и мы выиграли в серии пенальти.

В итоге эта тема закрылась, не открывшись. Поэтому задним числом тяжело говорить, стали бы мы подавать протест или нет. Не хочу врать и честно скажу: не знаю. Безусловно, обсуждали бы этот вопрос с руководством клуба. Хорошо, что все сложилось так, как сложилось. Тренер на сто процентов прав в том, что намного лучше победить в игре, а не в кабинетах.

— В раздевалку вы уже после игры зашли? В перерыве не были в ней, не видели, что там в связи со всей этой ситуацией происходило?

— Никогда не захожу в раздевалку в перерыве, считаю это неправильным. В это время там должны быть только футболисты, тренеры и персонал команды. Могу зайти только после игры, что, естественно, сделал после победы над «Локо». Праздновал с командой и на поле, и в раздевалке. Эмоции зашкаливали у всей команды. Насколько мне известно, в перерыве матча с «Локомотивом» она еще ни о чем не знала, и у нее не было соблазна отвлечься от чисто футбольных моментов.

Павел Морозов.
Андрей Карпов/ФК «Акрон»

— Вы частный клуб, но матч с «Локо» первым символическим ударом открывал первый вице-губернатор и глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Означает ли это, что у вас сложились хорошие отношения с властью региона? И что применительно к футболу они могут вам дать?

— Мы на сто процентов частный клуб, финансируемся за счет денег нашей компании и моих личных средств. Но представляем мы Самарскую область, играем за свой регион и город. Конечно же, у нас прекрасные отношения с региональным бизнес-сообществом, рабочие отношения с властью. Я благодарен руководителям региона за то, что они ходят не только на матчи команды, которая финансируется за счет средств областного бюджета («Крылья Советов». — Прим. И.Р.), но периодически приходят и на игры нашего клуба.

В последний на сегодня раз команда из РПЛ приезжала в Тольятти в 2003 году — это был «Спартак». В Жигулевск, естественно, никто и никогда вообще не приезжал. Уверен, что эта игра останется в истории города. И конечно же, первый удар по мячу в таком матче — это честь для любого человека, тем более для руководителя такого уровня. Губернатор Дмитрий Азаров звонил мне перед игрой со словами поддержки, сказал, что из-за командировки не сможет приехать. Приехал председатель правительства, и мы решили предложить ему нанести первый удар.

— Кстати, о месте проведения этого матча. Вы играете на трехтысячнике в Жигулевске. Как долго это продлится и как обстоят дела со строительством нового стадиона в Тольятти? Строите ли вы его на свои средства и сколько он будет вмещать?

— Да, так получилось, что сейчас играем в Жигулевске на «Кристалле». Это комфортный, уютный, но достаточно маленький стадион. Конечно, мы хотели бы играть в Тольятти — городе, где находится штат нашей управляющей компании и работает большинство наших сотрудников. Мы рассматривали возможность строительства нового стадиона. Но, к сожалению, в текущей экономической ситуации вынуждены были пересмотреть эти планы. Мы стали кратно меньше зарабатывать, поэтому решили приостановить проект с новой ареной. Если строить стадион правильно и по уму, то это не менее 10-15 миллиардов рублей. К таким инвестициям мы сейчас не готовы.

Пока, видимо, вернемся к идее реконструкции стадиона «Торпедо» (на котором в 1990-е годы в высшем российском дивизионе играла тольяттинская «Лада». — Прим. И.Р.). Это 18-тысячник, он морально устарел. Если мы договоримся с Самарской областью — потому что арена принадлежит городу, — то реконструируем этот стадион и впоследствии будем на нем играть.

— Каких денег это потребует?

— Планируем вложить миллиард рублей или чуть больше.

— Частных клубов в России очень мало, и главный из них — «Краснодар». В чем вы берете пример с Сергея Галицкого, а в чем хотели бы пойти другим путем? Знакомы ли с ним лично?

— К сожалению, пока с Сергеем Николаевичем лично не знаком. Конечно, он для меня пример — как в бизнесе, так и в футболе. Очень его уважаю. Других примеров в российском футболе не вижу, считаю его вклад в него бесценным. То, какую академию он построил, вызывает у меня восхищение и белую зависть.

Сергей Галицкий.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Если бы вам довелось с ним встретиться — о чем бы спросили?

— Начал бы с вопроса: «Сергей, а для чего вам все это надо?» А потом, наверное, поговорили бы о развитии академии. Мне интересны его опыт и ошибки, которых важно не допустить. Кстати, в этом году нашей Академии имени Коноплева исполняется двадцать лет, и мы планируем провести небольшое торжественное мероприятие, на которое позовем звездных воспитанников. А также собираемся провести круглый стол на тему развития детского футбола в России, куда пригласить представителей РФС, владельцев и директоров детских академий.

— Вы же в минувшем году стали учредителем Академии Коноплева, которая после выхода из бизнеса структур Романа Абрамовича долгое время принадлежала области и, грубо говоря, загибалась. Долго ли вы к этому шли, в каком состоянии ее нашли и что будете там перестраивать?

— Последние три года мы стремились к тому, чтобы каким-то образом взять академию в управление. Думали купить, взять в концессию, рассматривали какие-то другие формы сотрудничества. В результате непрерывных переговоров с областью достигли соглашения, что берем академию в концессию на 20 лет. При этом у нас есть безусловные обязанности по улучшению ее инфраструктуры. Мы должны вложить 500 миллионов рублей, но уже очевидно, что потратим кратно больше. Я купил шесть итальянских футбольных полей, они уже лежат на складе. Весной начнем строительные работы, будем перестилать поля. Инвестиции в академию будут глобальными.

— Реально ли восстановить репутацию той Академии имени Коноплева, которая выпустила Алана Дзагоева, Романа Зобнина и множество других известных игроков?

— Думаю, вполне. Она до сих пор каждый год выпускает двух-трех мальчишек, которые дорастают до РПЛ. Так, ей до сих пор поступают солидарные выплаты от «Локомотива» за двух футболистов, которые только что играли против нас на Кубок, — Максима Глушенкова и Ивана Кузьмичева. Последний по иронии судьбы не забил нам решающий пенальти.

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Когда-то болел за пятерку Ларионова в хоккее. А теперь наш тренер поехал к нему на стажировку

— Вернемся к самому футболу. В первом тайме с «Локомотивом» ваша команда играла очень интересно, прекрасно разыграла мяч перед голом Макарова, имела преимущество по владению мячом, а по ударам — вообще 11-5. Это — работа Евгения Калешина. Вы хотите, чтобы ваша команда играла в определенный тип футбола или он целиком зависит от того тренера, который работает в данный момент?

— Когда Калешин входил в клуб, мы это обсуждали. Мы хотим быстрого атакующего футбола, он такую игру и ставит. В этом мы быстро нашли общий язык, и, по-моему, команда четко выполняет установку главного тренера. У нас получается играть в атакующий футбол с высоким прессингом. Команда дисциплинированна и на поле, и в раздевалке. Надо отдать должное Калешину — с его приходом дисциплина повысилась, причем это касается всех сфер жизни клуба и команды. Речь как о футболистах, так и об административном и офисном штабе.

— Как вам вообще удалось заполучить Калешина, который, может, пока не так известен среди болельщиков в стране, но у него высокая репутация в профессиональной среде? На мой взгляд, наличие такого тренера уже говорит о серьезных намерениях клуба.

— Когда мы перешли из ПФЛ в ФНЛ, в первом нашем сезоне на этом уровне Калешин тренировал «Балтику». Я внимательно смотрел за этим тренером, мне он нравился — его игра, интервью, пресс-конференции. У нас были своя стратегия, свои тренеры. Но так получилось, что в этом сезоне Виталий Панов, к сожалению, не выполнил поставленной перед ним задачи, и мы по ходу чемпионата с ним расстались. Мы в клубе коллегиально решили, что хотим видеть у нас Калешина, и начали с ним переговоры. В тот момент Евгений Игоревич был без работы — и договорились.

— Чем привлекли его, ведь на тот момент «Акрон» был в конце таблицы первой лиги?

— Думаю, амбициями. Клуб частный, с понятной структурой управления, мы хотим расти и выйти в премьер-лигу. Задача стоит, и с моей стороны есть финансовые гарантии, что клуб не будет лихорадить. Я делаю свою работу, Калешин — свою. На сегодня, по-моему, оба делаем ее на пятерку.

Евгений Калешин. Фото ФК «Акрон»
Фото ФК «Акрон»

— Образцы для Калешина — Бьельса, Гасперини, Нагельсманн. Вы никогда не просите его опуститься с небес на землю?

— Он максимально амбициозный и требовательный человек — и к себе, и к штабу, и к команде. Я много раз был на тренировках, вижу, как он общается с игроками. Калешин ставит задачу, чтобы каждый футболист по ходу его тренировочного процесса прибавлял изо дня в день. Игроки, которые не прогрессируют и довольствуются тем, что есть, ему неинтересны. И те, кто появился у нас по ходу сезона, растут. Это видим и я, и тренер.

— Тренеры, которые себя уважают, всегда очерчивают перед руководством свою территорию. У вас с Калешиным в связи с этим бывают какие-то жесткие столкновения?

— Безусловно, бывают. Уважаю его мнение, но периодически у нас с ним случаются жесткие споры по различным ситуациям. Каждый отстаивает свою позицию, но в конце концов находим разумные компромиссы и договариваемся. Это нормальный рабочий процесс.

— Просите ли вы Калешина объяснять вам те или иные действия — состав, замены? Тот же Галицкий всегда находится в предельно тесном контакте с главным тренером.

— Нет. В этом, может быть, мое отличие от Сергея Николаевича. У меня немножко другой подход, в том числе и в бизнесе. Ставлю менеджера — и не буду говорить ему, что делать. Потому что если начну так поступать, то завтра в сложной ситуации менеджер потеряет способность к инициативе и будет смотреть на меня в ожидании, что делать дальше. Так же и в футболе. Тренерские решения мы не обсуждаем, и я никогда их не комментирую.

— Меня поразила история, как в прошлом декабре Калешин ездил на стажировку не в какой-то футбольный клуб, а в хоккейное нижегородское «Торпедо» к Игорю Ларионову. Ваш тренер говорил: «Спасибо руководству «Акрона» и «Торпедо» за достижение такой договоренности». Как это получилось?

— Евгений Игоревич хотел попасть на стажировку именно к Ларионову. Он рассказывал, что видел его интервью, читал какие-то методические материалы — и ему очень симпатична философия этого тренера. Калешин попросил нас связаться с «Торпедо» и, если есть такая возможность, организовать стажировку. Что мы и сделали. Вместо отпуска, когда все спокойно поехали отдыхать, он поехал стажироваться. Конечно, это очень интересный опыт, который наверняка пригодится Калешину в работе в нашей команде и вообще в карьере.

Игорь Ларионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Знакомы ли вы сами с Ларионовым? И что Калешин рассказывал вам об этой стажировке?

— Сам не знаком. Но мой отец болел за хоккейный ЦСКА, и, конечно, я тоже с детства начал болеть за эту команду, и это было как раз во времена пятерки Фетисов — Касатонов, Макаров — Ларионов — Крутов. Потом это перенеслось и на футбольный ЦСКА. В этом клубе были и есть игроки, с которыми я знаком и поддерживаю отношения, — Георгий Щенников, Виктор Васин. Чуть позже познакомился с Евгением Гинером: приехал к нему по рабочим делам, но в итоге, как обычно и бывает, 15 минут говорили про бизнес, а потом два часа про футбол. Очень харизматичный человек, и было интересно его слушать.

Что же касается впечатлений Калешина о Ларионове и стажировке у него, то на сборах он много чего рассказывал. На самом деле Евгений Игоревич — хороший учитель, его всегда интересно слушать, и каждый такой разговор дает пищу для ума. Несмотря на дефицит времени у обоих, мы периодически встречаемся, и это не четверть часа на бегу, а полтора-два часа. По ходу этих бесед мы затрагиваем не только текущие вопросы, но Калешин и делится опытом, в частности в Краснодаре, анализирует причины неудач. Интересен его опыт по развитию академии, да и вообще из этих встреч я стараюсь извлекать как можно больше информации и пользы.

— Как часто бывают такие встречи с главным тренером?

— Иногда раз в две недели, иногда раз в месяц. Начинаем с рабочих вопросов, продолжаем свободными темами.

— К кому-то из известных футбольных тренеров Калешин в бытность главным тренером «Акрона» тоже уже ездил?

— Он работает в клубе не так давно, поэтому пока стажировка была только у Ларионова. Если у Евгения Игоревича или у кого-то из членов его штаба возникнет желание где-то постажироваться, мы точно не будем отказывать и сделаем все возможное, чтобы это произошло. Мы за то, чтобы клуб развивался, а каждая такая стажировка способствует развитию. Строим команду, а это не только 11 игроков стартового состава и те, кто выходит на замену. Для меня очень важно, чтобы все, кто работает в клубе, непрерывно учились и росли.

— Когда-то Галицкий хотел, чтобы у него в «Краснодаре» на поле вышли 11 воспитанников своей академии. Однажды это уже случилось, но теперь туда пришел новый набор легионеров, и ситуация стала прежней. А у вас есть такая мечта?

— Из 23 игроков, которые сейчас на контрактах в «Акроне», 13 в разные годы занимались в Академии имени Коноплева. Для кого-то это был промежуточный этап, два-три года, другие отучились там целиком. То есть акцент на свою академию у нас есть и будет. Но говорить прямо о мечте только о своих воспитанниках в составе я бы не стал.

— Капитан команды Евгений Песегов как раз воспитанник Коноплевки. Взяли его в «Акрон», сыграв на региональном патриотизме?

— Нет. Мы в тот момент (в 2021 году. — Прим. И.Р.) показывали невыразительные результаты, и нам нужны были опытные игроки, лидеры. Тогда пришли Антон Килин, Женя Песегов, Костя Савичев. Первые двое — воспитанники академии, третий рос в «Сатурне» и «Спартаке». Но приобретение каждого из них было правильным шагом, они играют в основе и ведут команду за собой.

Евгений Песегов.
ФК «Акрон»

— Приход двух чемпионов Европы 2013 года среди юношей, Джамалдина Ходжаниязова и Сергея Макарова, взаимосвязан?

— Нет, каждый из них пришел сам по себе. Макаров — большой молодец, проделывает огромный объем работы на поле, забил «Локомотиву», в котором вырос, и не только в этом матче был полезнейшим для команды игроком. То же можно сказать о Ходжаниязове. Ценные приобретения для «Акрона».

— Вы сами много общаетесь с игроками? Считаете это необходимым?

— Периодически приезжаю на тренировки и, если есть что сказать, собираю их, и мы разговариваем. А с какой-то частью игроков, опытными и авторитетными в команде ребятами, мы несколько раз в год встречаемся в неформальной обстановке. Спрашиваем, что не так, где мы как администрация клуба недорабатываем. У меня тоже возникают к ним какие-то вопросы, обсуждаем их. Чаще всего это происходит в Турции на сборах, но бывают такие встречи и в Тольятти. Хотя и нечасто.

— Кто-то вам посоветовал такие встречи проводить, чтобы проблемы во взаимоотношениях клуба с футболистами не накапливались?

— Нет, это моя инициатива. Как собственник частного клуба, хочу, чтобы все у нас делалось правильно. Безусловно, невозможно сделать сразу все идеально, но мы очень стараемся.

— Эти разговоры проходят с участием главного тренера?

— Нет, только с игроками за круглым столом.

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Взращиваем свои кадры, не испорченные системой

— Стажировки — это вообще ваша фирменная черта. Три года назад вы ездили со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA в спортивные клубы Калифорнии — НХЛ, НБА, МЛС. Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов, выпускник той же RMA, был с ними в 2009 году в клубах АПЛ. Принесли ли эти поездки вам и ему реальную пользу?

— Наверняка да. Кроме поездки с RMA, я объездил достаточно большое количество европейских футбольных клубов и академий. Это позволило мне сформировать свой взгляд на развитие футбола. А поехать в Калифорнию хотел, чтобы своими глазами поглядеть на организацию спорта в США. Потому что это — другой уровень, космос. Загрузка стадионов, ледовых арен, на которых происходят какие-то события 365 дней в году, менеджмент, подход к делу — интересна была каждая деталь. Там все четко, конкретно, тогда как у нас где-то присутствует раздолбайство. Мы хотим сделать по-другому. Поэтому и ездим, изучаем лучший опыт.

— Есть ли у концепции развития «Акрона» какой-то не то чтобы идеал, но образец, к которому вы хотели бы быть ближе всего?

— Больше всего меня впечатлил «Ред Булл». Я был в Зальцбурге и видел клуб, футбольные поля, академию, понял сам подход. Люди, которые там работают, — четкие, прагматичные, умные, грамотные, ясно знающие, чего хотят. Если говорить про европейскую модель развития, то мы бы хотели быть ближе всего к ним.

— Насколько вам важно, что гендиректор «Акрона» получил профильное образование по спортивному менеджменту? И согласны ли с тем, что менеджерская проблема в российских футбольных клубах едва ли не самая острая?

— Полностью согласен. Это колоссальная проблема всего российского спорта. Мы сейчас закрываем несколько вакансий, ищем профессиональных менеджеров для нескольких наших спортивных проектов, но, к сожалению, уже несколько месяцев не можем найти. В случае с нашей страной это либо какие-то заслуженные в прошлом спортсмены, у которых нет менеджерских навыков и знаний, либо менеджеры, которые не имеют отношения к спорту. Им нелегко перестроиться с коммерческой деятельности и управлять спортивными клубами.

Поэтому Власов для нас находка. Хороший управленец, с которым мне, понятно, потребовалось время для притирки. Когда он пришел в нашу команду, разговаривали на чуть-чуть разных языках. Но со временем стало получаться — и сейчас мы понимаем и слышим друг друга. На данный момент я удовлетворен его работой.

«Акрон» — «Краснодар-2».
ФК «Акрон»

— Как он вообще у вас оказался?

— У нас была очередная попытка захода на Академию Коноплева, и мы искали человека на позицию ее руководителя. Вышли на него, пообщались, понравился. Но параллельно ему поступило предложение пойти коммерческим директором в ФК «Спартак», и он его принял. Мы продолжали поддерживать отношения, переписывались, встречались в Москве, обсуждали разные футбольные темы. Спустя время он ушел из «Спартака», а у меня появилась вакансия директора клуба, и я сделал ему предложение.

— Правильно ли понимаю, что ваша стратегия — взращивать в клубе свои кадры, не испорченные системой?

— Именно так.

— У вас вообще были разочарования после прихода в футбольный бизнес?

— С первых дней. Вижу все проблемы, которые есть в российском футболе. Но другой страны и другого футбола у нас нет. Нужно действовать, бороться с системой, насколько это возможно. А где-то под нее подстраиваться, потому что других вариантов нет. Хотя на футбол сейчас смотрю совсем по-другому, чем в то время, когда был обычным болельщиком.

Грубые судейские ошибки, конечно же, сильно разочаровывают и не добавляют мотивации заниматься футболом. Обидно, когда результат матчей определяется не 22 игроками, соперничающими на поле. К сожалению, как мы все видим, особенно в последних матчах, даже ВАР не помогает нашим арбитрам в принятии объективных решений.

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна

24 февраля весь тренерский штаб и спортивный директор обещали вернуться, а 26-го перестали выходить на связь

— В декабре 2021-го вы взяли на должность спортивного директора «Акрона» шотландца Криса Докерти. С учетом того, что речь идет о ФНЛ, это неожиданное решение нашумело. Почему так поступили? В итоге он проработал совсем недолго и после начала украинских событий покинул Россию.

— На мой взгляд, позиция спортивного директора в России так же дефицитна, как и генерального директора футбольного клуба. Я верю в европейскую модель развития академий и футбольных клубов. Смотрю Лигу чемпионов, и ее последние игры — это футбол какого-то невероятного уровня. Умный, феноменально быстрый, где не прощается никакая ошибка, а любое решение принимается за доли секунд. Поэтому и в вертикали «Акрона» хотел бы видеть на топовых позициях, отвечающих за спортивную составляющую, профессиональных европейцев, которым было бы интересно заниматься развитием нашего клуба и академии. Понимаю, что это сложная задача, можно сказать — мечта, тем более сегодня. Но мы не теряем оптимизма и занимаемся поиском, в частности, спортивного директора-иностранца для академии.

Когда мы с Власовым решили пригласить на должность спортивного директора европейца, он отсмотрел около полусотни кандидатов. Я уже подключился на финальном этапе, когда претендентов оставалось пять-шесть. В итоге приняли решение в пользу Криса и очень сожалеем, что он ушел из клуба. Считаем его отличным специалистом — очень толковым и системным, умным и понимающим футбол, амбициозным и правильно агрессивным.

— Отъезды бывают разные. Кто-то вроде Сандро Шварца прощается тепло и открыто, кто-то, например Маркус Гисдоль, сбегает под покровом ночи. Как было в «Акроне»?

— 24 февраля я был на сборах команды, до конца которых оставалось два дня. После тренировки собрал тренерский штаб, который тогда состоял из иностранцев. У нас была международная команда: главный тренер — испанец, ассистенты из Турции и Хорватии, спортивный директор из Шотландии. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Они все сказали: «Шеф, мы всё понимаем. Остаемся с тобой и с командой. Разлетаемся, надо слетать домой, собрать вещи — и в Тольятти». Улетели. И больше никто из них не вернулся.

Я принял решение не платить им деньги, потому что с 26 февраля никто даже не выходил на связь. Спустя время они начали по одному обозначаться, судиться в Лозанне. У кого-то даже получилось выиграть у нас какие-то деньги. Больше никакого общения с ними не было.

— Кто-то хоть остался?

— Докерти привел в клуб своего помощника Арама Задояна, который сейчас закрывает спортивную часть клуба. Он бывший скаут ЦСКА и сейчас в «Акроне» выполняет функции спортивного директора.

— Несмотря на все случившееся, вы не оставили идею о европейцах как системообразующих людях в клубе?

— Не оставил. Потому что считаю ее правильной.

Павел Морозов (слева).
ФК «Акрон»

Мои родители ходят на каждую нашу игру и переживают за команду больше, чем я

— Вы упомянули, что перед «Акроном» стоит цель выйти в РПЛ. Когда?

— Ставлю эту цель с первого дня, как мы попали в ФНЛ. У нас есть задача побеждать в каждом матче. Не могу сказать команде, что у нас четыре года на раскачку, а на пятый будем выходить в премьер-лигу. Тогда бы к нам не пришли ни Савичев, ни Песегов, ни другие. Я амбициозный человек, и мне нужны амбициозные футболисты. Цель стоит, другой вопрос — когда мы ее сможем достичь.

В этом сезоне, конечно, уже не думаю, что получится. Будет здорово, если она осуществится в следующем. Я сказал команде, что гарантирую увеличение финансирования. Понятно, что есть проблема с требованиями РПЛ — в частности по стадиону. Но у нас в Самарской области есть «Самара Арена», стадион ЧМ-2018. И, если мы выйдем в премьер-лигу, то временно будем делить его с «Крыльями Советов» и играть там. В то же время не думаю, что реконструкция тольяттинского «Торпедо» займет очень уж много времени. И если мы поймем, что выходим в РПЛ, то ускорим процесс до максимума. За полгода, максимум год мы его реконструируем.

— По подсчетам сайта Transfermarkt, сейчас ваш состав стоит 7 миллионов евро, и вы по этому показателю занимаете 10-е место в первой лиге. По вашему ощущению, это верные цифры?

— Наверное, да.

— Какая у вас высшая и низшая зарплаты игроков в команде?

— Минимальная — 50 тысяч рублей, максимальная — 560 тысяч. Как мне кажется, по зарплатам мы идем в середине лиги.

— Вы уделяете большое внимание маркетингу, выпустили яркий проморолик. Вы одни такие в первой лиге? И что вас к этому подвигло?

— Креатив административного штаба. Власову удалось собрать команду из молодых и творческих ребят, которые немножко по-другому смотрят на маркетинг, продвижение клуба, чем это у нас принято. Мы позиционируем себя как «молодой и звонкий» клуб. Стараемся соответствовать!

Фото ФК «Акрон»

— Сколько клуб на сегодня зарабатывает сам, а сколько приходится добавлять вам и вашему холдингу?

— Доходы пока небольшие, они составляют пять-семь процентов от общего бюджета клуба.

— В 2011 году вы открыли детский футбольный клуб «Акрон», в 2018-м — взрослый. Задам вам тот же вопрос, который вы хотите задать Галицкому: зачем вам все это нужно?

— Я люблю футбол, и у меня есть бизнес. Передо мной был пример Галицкого — и надежда, что если я добиваюсь каких-то успехов в бизнесе, люблю и стремлюсь как можно глубже узнать футбол, то смогу чего-то достичь и в нем. При этом прекрасно понимаю разницу между бизнесом и футболом. Далеко не все, что работает в одном, актуально в другом.

— Объясните нашим читателям, что вообще означает слово «Акрон».

— У этого названия нет объяснения и конкретной расшифровки. Просто в свое время, в далеком 2000 году, когда создавалось наше первое юридическое лицо, мы с партнерами собрались и стали придумывать какое-то название. У кого-то родилось слово «Акрон». С тех пор так и называемся. Спустя много лет стали появляться какие-то красивые истории — есть, мол, такой промышленный город в Соединенных Штатах и т. д. Но правда в том, что это название родилось спонтанно.

— За кого вы болели в детстве?

— Сначала за «Крылья Советов». А позже, как я уже говорил, за ЦСКА.

— Для вас самого как уроженца Самарской области ФК «Акрон» — это отдача долга месту, где вы стали самим собой как личность и бизнесмен?

— Да, конечно, хочется сделать что-то хорошее для региона, для своего города. Мои родители ходят практически на каждую нашу игру, переживают за команду, наверное, больше, чем я. Но в то же время преследую вполне прагматичную цель — сделать отличный проект и добиться с ним результатов. Да, в футболе не может быть все быстро, и мы должны пройти все жизненные этапы.

Но уже сейчас видим вертикаль, которая нам необходима: академия, основная команда и еще одна, которая будет играть в ФНЛ-2 и у нее будет с первой сквозная заявка. Мы создаем ее в этом году, она будет состоять преимущественно из воспитанников академии. У нее не будет турнирных задач, а будет цель подготовки игроков для основной команды. В планах еще несколько значимых футбольных идей и проектов. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Поэтому всему свое время.

— Какова конечная цель у вас как владельца футбольного клуба?

— Играть в еврокубках. Слушать гимн Лиги чемпионов — и понимать, что ты находишься не на матче, допустим, «Челси» — «Боруссия», а что гимн этот на поле слушает твоя команда. Которая проделала в футболе весь путь снизу доверху и до этого момента дошла.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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