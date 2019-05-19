Виктор Булатов назвал игроков, которые могут скоро шагнуть в основу "Спартака"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов считает, что защитники Артем Мамин и Павел Маслов могут в ближайшее время стать игроками основы красно-белых.

– Кто еще из "Спартака-2" в ближайшее время способен шагнуть в основу?

– Тот же Мамин, например. Или Маслов. Ему 19, но уже набрался опыта, третий год в ФНЛ. Два сезона отыграл в "Тюмени", потом перешел к нам. Могут выстрелить Бакаев и Руденко, оба индивидуально сильные футболисты. За этот год заметного прогресса добились Фольмер с Бакалюком. (Александр Кружков)

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