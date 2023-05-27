«Акрон» одержал волевую победу над «Велесом»

«Акрон» на выезде обыграл «Велес» в матче 33-го тура первой лиги — 2:1.

Счет открыл нападающий хозяев Джамал Дибиргаджиев на 14-й минуте. Форвард Никита Салтыков на 69-й минуте сравнял счет. Через 5 минут нападающий Андрес Понсе вывел «Акрон» вперед.

«Велес» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 33 очка. «Акрон» располагается на 11-й строчке — 43 очка.

В заключительном туре «Акрон» сыграет с «Волгарем» 3 июня. «Велес» встретится с «Балтикой» в этот же день.