Рахимов ответил, получит ли Слуцкий медаль за победу «Рубина» в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о возможном награждении экс-наставника казанцев Леонида Слуцкого.

«Вопрос не ко мне. Есть регламент. Я не сторонник того, чтобы оценивать работу кого-то из тренеров. В футболе так бывает, что бывают темные полосы. Он провел с клубом хорошие отрезки. Если заслужил, то ему отправят. Но это не ко мне вопрос. Регламент не читал и не знаю», — заявил Рахимов.

Сегодня, 27 мая, «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 33-го тура первой лиги и стал победителем ФНЛ в сезоне-2022/23.

В эфире «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Мне, безусловно, приятно, что «Рубин» вернулся, и я тоже принял в этом участие. По регламенту я должен получить медаль, все-таки отработал 19 туров».