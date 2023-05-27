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Сегодня, 21:14

Рахимов ответил, получит ли Слуцкий медаль за победу «Рубина» в ФНЛ

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о возможном награждении экс-наставника казанцев Леонида Слуцкого.

«Вопрос не ко мне. Есть регламент. Я не сторонник того, чтобы оценивать работу кого-то из тренеров. В футболе так бывает, что бывают темные полосы. Он провел с клубом хорошие отрезки. Если заслужил, то ему отправят. Но это не ко мне вопрос. Регламент не читал и не знаю», — заявил Рахимов.

Сегодня, 27 мая, «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 33-го тура первой лиги и стал победителем ФНЛ в сезоне-2022/23.

В эфире «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Мне, безусловно, приятно, что «Рубин» вернулся, и я тоже принял в этом участие. По регламенту я должен получить медаль, все-таки отработал 19 туров».

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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«Акрон» одержал волевую победу над «Велесом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.05 18:00
Алания – Балтика
 3 : 1
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 0 : 2
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 1 : 0
27.05 17:00
Волга – Родина
 0 : 1
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 0 : 3
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 2 : 0
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 0 : 1
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
27.05 19:00
Велес – Акрон
 1 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

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Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

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Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

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