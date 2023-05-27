В «Енисее» отреагировали на выход команды в стыковые матчи: «Сейчас задача — попасть в РПЛ»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» высказался о попадании команды в стыковые матчи после победы над «Кубанью» (2:0) в матче 33-го тура первой лиги.

«Хочу сказать, что наша команда сильна своим коллективом. Ребята сегодня не только показывали очень хорошую игру, но и бились за друг друга, за команду, за Красноярск, за своих родных. Результатом тому стали красивые голы и победа! Чувствуем радость, облегчение, но это лишь первая задача, которую мы выполнили. А впереди все самое главное. Двигаемся поступательно, пошагово! Сейчас задача — попасть в РПЛ», — сказал Ивахов «СЭ».

Соперниками «Енисея» в стыковых матчах могут стать «Факел», «Пари НН» или «Крылья Советов».