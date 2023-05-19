Василенко: «Должен был лететь на матч «Реал» — «Ливерпуль», но тут позвонили из «Алании»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о своем назначении во владикавказский клуб.

«Вообще, интересная история. Я должен был лететь в Мадрид вместе с Маратом Батыровым. Роберто Карлос пригласил нас на матч «Реал» — «Ливерпуль». Уже все было готово к отъезду, но вдруг мне позвонили из «Алании» с предложением о работе. Пришлось отменить поездку.

Спортивный директор «Алании» позвонил мне, когда команда летела на выезд в Ульяновск. Я сразу задал вопрос насчет Заура Тедеева — думал, что он все еще работает. Но оказалось, что они попрощались неделю назад. В итоге мы почти сразу встретились в Москве и договорились», — приводит Sport24 слова Василенко.

49-летний специалист возглавил владикавказскую «Аланию» в 2023 году. Ранее он работал в «Факеле», «Мордовии», «Сочи», «Урале», «Анжи», «Краснодаре» и других клубах.

На данный момент «Алания» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 55 очков в 31 матче.