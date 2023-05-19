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Сегодня, 11:05

Главный тренер «Алании»: «О наших игроках у меня складывается впечатление, что это воины гор»

Алина Савинова
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Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал, как ему удалось найти общий язык с игроками команды при разных менталитетах.

«Надо быть самим собой, естественным и без фальши. С учетом того, что я родился и вырос на Северном Кавказе, хорошо ментально понимаю ребят, к тому же работал в «Анжи». Плюс я сам по себе очень простой и коммуникабельный человек. Единственные, с кем я никогда не смогу найти общий язык — это хамы и предатели. Ребята в «Алании» ментально глубокие, правильно воспитаны, духовитые, со стержнем, и мы нашли общий язык с самого первого дня. О наших игроках у меня складывается впечатление, что это воины гор, которые никогда не устают. Я был поражен», — приводит Sport24 слова Василенко.

49-летний специалист возглавил владикавказскую «Аланию» в 2023 году. Ранее он работал в «Факеле», «Мордовии», «Сочи», «Урале», «Анжи», «Краснодаре» и других клубах. В сезоне-2021/22 Василенко был признан лучшим тренером ФНЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-nashi-igroki-eto-voiny-gor-vasilenko-o-futbolistakh-alanii
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 28 1 10
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