Гаджиев об обвинении Пискарева в сданных матчах: «Пустой разговор, детский сад»

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова специалиста Александра Пискарева о скандальных матчах в 2003 году.

Пискарев был помощником Гаджиева и временно стал главным тренером «Анжи» во время болезни Гаджи Гаджиева в 2003 году. Матчи с «Факелом» (1:3) и липецким «Металлургом» (1:2) махачкалинская команда проиграла.

«Эту тему нет никакого смысла обсуждать. Это пустой разговор, сейчас у меня [дома] дети, они и то более разумно говорят, хотя им по 15, 16 лет. Я действительно тогда болел и болел тяжело. Ребята ко мне действительно приходили, причем пропускали их по одному, они стояли в очереди. Это было, в этом ничего плохого нет. Они ходили ко мне, потому что я был болен, а не по какой-либо другой причине. Мне в тот момент ни до чего дела не было, у меня была критическая ситуация — полтора дня под капельницей в реанимации. После этого уже, когда перевели в общую палату, ребята получили возможность приходить, и то, не все. Не хотел бы, чтобы кто-либо оказывался в той ситуации, в которой был я. Там какие-либо разговоры на тему, кроме здоровья, отпадают», — сказал Гаджиев «СЭ».

77-летний российский специалист также рассказал, как пригласил Пискарева в «Анжи».

«Александра Пискарева я хорошо знал по работе в сборной. Тогда я работал тоже тренером в сборных, в чем мог, помогал ему. И пригласил в Махачкалу я, и хотел, чтобы он остался там главным тренером. А что там другое все остальное, это разговор ни о чем, детский сад. Он может что угодно думать, он взрослый человек, это его право», — добавил Гаджиев.