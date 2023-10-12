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Сегодня, 02:16

Василенко: «Сами для себя, конечно, ставим задачу выйти в РПЛ, потому что «Алания» — это бренд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал, стоит ли перед командой задача по итогам сезона выйти в РПЛ.

«Ну мы сами для себя, конечно, ставим такие задачи. Потому что «Алания» — это бренд. Она всегда была на лидирующих позициях. Поэтому нам просто нельзя стилистически отходить от этого, это все-таки традиции, заложенные очень давно. Мы это чтим. Большой клуб всегда держит уровень.

Знаете, тот горький прошлый сезон, горькую страницу мы перевернули. Честно говоря, мы все настроены и хотим двигаться и попадать туда, в РПЛ. Но сейчас каждый день нацелены и говорим о том, как развивать игру. Я сконцентрирован именно на этом, скажу вам откровенно. Что будет дальше? Я не могу сказать. Зачем нам загадывать на полгода вперед? Есть вещи, которые здесь и сейчас. И они для меня сейчас важны и интересны», — цитируют «Известия» Василенко.

После 13 туров в Мелбет-Первой лиге «Алания» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://iz.ru/1587909/aleksei-fomin/eshche-ne-podnialis-v-goru-zakatali-rukava-i-idem-dalshe
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 - : -
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
 - : -
14.10 18:00
Химки – Енисей
 - : -
14.10 20:00
Родина – Акрон
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 7
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 5 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 10 1 0
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