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Сегодня, 15:18

Игрок «Химок» Магомедов оценил шансы команды вернуться в РПЛ

Алина Савинова
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов предположил, способна ли подмосковная команда по итогам этого сезона вернуться в РПЛ.

«Способна. Просто нужно добавлять. Команда у нас на 80% обновилась. Нужно не только в плане становления прибавлять — я думаю, мы будем это делать от матча к матчу», — приводят «Известия» слова Магомедова.

Также он ответил на вопрос об игре «Химок» в текущем сезоне Мелбет-Первой лиги.

«По поводу игры команды и даже меня лично пусть тренер решает. Это работа тренера давать оценку игре команды. Сам я стараюсь делать то, что могу. А там уже тренеру решать и оценивать меня», — добавил футболист.

По итогам прошлого сезона «Химки» заняли 15-е место в чемпионате России и вылетели в первую лигу. На данный момент подмосковная команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 21 очко за 13 туров. 14 октября «Химки» дома сыграют против «Енисея».

Источник: https://iz.ru/1587380/aleksei-fomin/nado-2drots-idti-v-professionalnyi-futbol
Бутта Магомедов
Футбол
Первая лига
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
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34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 - : -
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
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14.10 18:00
Химки – Енисей
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 7
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

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П
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Артем Малахов

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Владислав Галкин

Владислав Галкин

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Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

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Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 5 1 0
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Химки

 10 1 0
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