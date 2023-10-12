Василенко: «СКА-Хабаровск» при Шаронове играет в очень интересный футбол»
Главный тренер «Алании» Олег Василенко оценил работу экс-защитника сборной России Романа Шаронова на посту тренера «СКА-Хабаровск».
«Хочу отдать должное Роману Шаронову, который все равно выдерживает свой стиль. На самом деле он играет в очень интересный футбол. И я с большим уважением отношусь к его работе. И к нему. Потому что, независимо от того, играет его команда на выезде или дома, она играет в футбол. Шаронов не выстраивает «автобус». Мы же все за развитие футбола, правильно? Вот считаю, что Роман работает на него, когда ставит подобный футбол и не отходит от этой линии. Но, безусловно, результат важен, поэтому мы благодарны и тем командам, которые против нас действуют от обороны и помогают нам развиваться», – цитируют «Известия» Василенко.
После 13 туров в Мелбет-Первой лиге «Алания» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «СКА-Хабаровск» идет на 7-й строчке, набрав 18 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|7
|4
|2
|16-11
|25
|
2
|Динамо Мх
|13
|7
|3
|3
|14-6
|24
|
3
|Акрон
|13
|6
|3
|4
|16-9
|21
|
4
|Химки
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
5
|Шинник
|13
|6
|2
|5
|17-16
|20
|
6
|Тюмень
|13
|5
|5
|3
|18-13
|20
|
7
|СКА-Хаб.
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
8
|Торпедо
|13
|5
|3
|5
|12-13
|18
|
9
|Сокол
|13
|5
|3
|5
|12-19
|18
|
10
|Арсенал
|13
|4
|6
|3
|13-12
|18
|
11
|Родина
|13
|4
|5
|4
|19-16
|17
|
12
|Черноморец
|13
|3
|8
|2
|14-13
|17
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|4
|5
|9-11
|16
|
14
|Енисей
|13
|4
|3
|6
|17-17
|15
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|3
|6
|10-14
|15
|
16
|Ленинградец
|13
|3
|5
|5
|10-15
|14
|
17
|Кубань
|13
|2
|3
|8
|7-15
|9
|
18
|Волгарь
|13
|1
|6
|6
|11-19
|9
|14.10
|11:30
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|- : -
|14.10
|14:00
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|14.10
|14:00
|
Сокол – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
|
Динамо Мх – Черноморец
|- : -
|14.10
|16:00
|
Тюмень – Волгарь
|- : -
|14.10
|17:00
|
Алания – Ленинградец
|- : -
|14.10
|17:30
|
Кубань – Торпедо
|- : -
|14.10
|18:00
|
Химки – Енисей
|- : -
|14.10
|20:00
|
Родина – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|7
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|5
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|10
|1
|0