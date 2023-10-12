Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 03:31

Василенко: «СКА-Хабаровск» при Шаронове играет в очень интересный футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Алании» Олег Василенко оценил работу экс-защитника сборной России Романа Шаронова на посту тренера «СКА-Хабаровск».

«Хочу отдать должное Роману Шаронову, который все равно выдерживает свой стиль. На самом деле он играет в очень интересный футбол. И я с большим уважением отношусь к его работе. И к нему. Потому что, независимо от того, играет его команда на выезде или дома, она играет в футбол. Шаронов не выстраивает «автобус». Мы же все за развитие футбола, правильно? Вот считаю, что Роман работает на него, когда ставит подобный футбол и не отходит от этой линии. Но, безусловно, результат важен, поэтому мы благодарны и тем командам, которые против нас действуют от обороны и помогают нам развиваться», – цитируют «Известия» Василенко.

После 13 туров в Мелбет-Первой лиге «Алания» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «СКА-Хабаровск» идет на 7-й строчке, набрав 18 очков.

Источник: https://iz.ru/1587909/aleksei-fomin/eshche-ne-podnialis-v-goru-zakatali-rukava-i-idem-dalshe
Роман Шаронов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК СКА-Хабаровск
Олег Василенко
0
Читайте также
39-летняя биатлонистка Кузьмина возобновила спортивную карьеру
Это`О посетит матч сборной России с Камеруном в Москве
Песков сообщил о контроле продажи валюты службой финмониторинга
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием дипотношений
Два человека пострадали в результате атаки беспилотника в Белгородской области
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василенко: «Сами для себя, конечно, ставим задачу выйти в РПЛ, потому что «Алания» — это бренд»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 - : -
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
 - : -
14.10 18:00
Химки – Енисей
 - : -
14.10 20:00
Родина – Акрон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 7
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 5 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 10 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости