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Сегодня, 13:29

В «Торпедо» рассказали, кто станет экипировщиком команды в следующем сезоне

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал «СЭ» о ситуации с экипировкой команды на следующий сезон. В сезоне 2021/22 «Торпедо» использовало экипировку от американской компании Nike.

«У нас нет спонсорства с Nike. Мы покупаем форму за деньги. Когда ты покупаешь форму за деньги — тебе все равно. «Торпедо» уже выбрало форму на следующий сезон. Будет одет в Puma», — сказал Маслов «СЭ».

Ранее компания Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком». Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

ФК Торпедо (Москва)
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