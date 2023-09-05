Геркус: «Я слежу за «Торпедо», но не пристально»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, следит ли он за выступлениями московской команды в первой лиге.

«Я слежу за «Торпедо», но не пристально. Я знаю результаты матчей, безусловно. Смотрел обзоры пару матчей, но сами трансляции не смотрел», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Также он поделился мнением о ФНЛ-1.

«Повторюсь, там могут вырастать крутые тренеры для нашего футбола. С точки зрения содержания игры там довольно любопытно. Класс команд ближе друг к другу. Там нет фатального расслоения, как в РПЛ. В ФНЛ действительно каждый может выиграть каждого. Это не пустые слова. В РПЛ этого и близко нет. Попробуй, обыграй «Зенит», если ты на последнем месте», — добавил специалист.

Геркус занимал пост президента «Торпедо» с 18 августа 2022 года. Весной 2023-го он покинул клуб.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент московская команда занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 11 очков за 8 туров.