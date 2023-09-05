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Сегодня, 03:30

Геркус: «Я слежу за «Торпедо», но не пристально»

Алина Савинова
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Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, следит ли он за выступлениями московской команды в первой лиге.

«Я слежу за «Торпедо», но не пристально. Я знаю результаты матчей, безусловно. Смотрел обзоры пару матчей, но сами трансляции не смотрел», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Также он поделился мнением о ФНЛ-1.

«Повторюсь, там могут вырастать крутые тренеры для нашего футбола. С точки зрения содержания игры там довольно любопытно. Класс команд ближе друг к другу. Там нет фатального расслоения, как в РПЛ. В ФНЛ действительно каждый может выиграть каждого. Это не пустые слова. В РПЛ этого и близко нет. Попробуй, обыграй «Зенит», если ты на последнем месте», — добавил специалист.

Геркус занимал пост президента «Торпедо» с 18 августа 2022 года. Весной 2023-го он покинул клуб.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент московская команда занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 11 очков за 8 туров.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
0
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«Родина» обыграла «Торпедо» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
4
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
5
 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
7
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
8
 КАМАЗ 8 3 3 2 6-6 12
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 8 1 7 0 5-4 10
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 2 : 1
2.09 18:00
Химки – Кубань
 1 : 1
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 0 : 2
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 1 : 0
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 0 : 0
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 1 : 1
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 1 : 2
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 5
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 5
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 6 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
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