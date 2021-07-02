Червиченко похвалил КДК РФС за решение отправить «Чайку» во второй дивизион

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС понизить в классе футбольный клуб «Чайка» за организацию договорных матчей.

«Любое положительное действие в этом направлении считаю полезным. Отлично, что за чистотой футбола следят. Могу поаплодировать этим людям, молодцы. Постепенно будут расследовать и организацию договорных матчей на более высоких уровнях. Такие действия могут помочь предотвратить остальные договорные матчи», — сказал Червиченко «СЭ».

Как сообщает официальный сайт РФС, договорными признаны матчи «Чайка» — «Ангушт» (Олимп-ПФЛ) в сезоне-2018/2019, «Чайка» — «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года, а также матч 1/32 финала Кубка России по футболу сезона-2018/2019 между командами «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года.