В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Осинькину

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможности приглашения тренера Игоря Осинькина в команду. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Главный тренер нашей команды — Рашид Рахимов. Как мы можем кого-то рассматривать? Это неверная информация», — сказал Сафонов «СЭ».

«Рубин» за тур до конца гарантировал себе первое место в турнирной таблице первой лиги. В следующем сезоне казанцы выступят в РПЛ. С апреля команду возглавляет Рашид Рахимов.