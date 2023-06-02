В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Осинькину
Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможности приглашения тренера Игоря Осинькина в команду. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.
«Главный тренер нашей команды — Рашид Рахимов. Как мы можем кого-то рассматривать? Это неверная информация», — сказал Сафонов «СЭ».
«Рубин» за тур до конца гарантировал себе первое место в турнирной таблице первой лиги. В следующем сезоне казанцы выступят в РПЛ. С апреля команду возглавляет Рашид Рахимов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|33
|19
|11
|3
|53-27
|68
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|33
|13
|14
|6
|43-35
|53
|
5
|Родина
|33
|13
|10
|10
|42-38
|49
|
6
|Шинник
|33
|13
|7
|13
|36-37
|46
|
7
|Динамо Мх
|33
|12
|10
|11
|24-27
|46
|
8
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
9
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
10
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
11
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
12
|Арсенал
|33
|11
|8
|14
|37-40
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|10
|11
|12
|44-39
|41
|
14
|Кубань
|33
|8
|10
|15
|34-40
|34
|
15
|Велес
|33
|9
|6
|18
|34-53
|33
|
16
|Уфа
|33
|8
|8
|17
|34-44
|32
|
17
|Волга
|33
|6
|11
|16
|23-41
|29
|
18
|Краснодар-2
|33
|7
|7
|19
|28-54
|28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|- : -
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|- : -
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|- : -
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|- : -
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|- : -
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|- : -
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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