Гендиректор «Балтики» Волженкин рассказал, чем его удивил Игнашевич

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, чем его удивил главный тренер команды Сергей Игнашевич.

«Стабильностью. Как игрок он побывал в различных ситуациях — от момента, когда его носили на руках, до периода, когда было стыдно выходить из дома на улицу. Но Сергей прошел все и знает, как себя вести в любой ситуации. Он удивил этим спокойствием, уверенностью, непоколебимостью. Я могу сказать только самые добрые слова: мне близка его манера в общении — спокойный, рассудительный, вежливый. У нас выстроились хорошие рабочие отношения, стараемся обсуждать все ключевые решения коллегиально, моделируя различные развития события. Это оберегает нас от импульсивных решений», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

Игнашевич возглавляет «Балтику» с 2021 года. В текущем сезоне команда под его руководством обеспечила себе досрочный выход в РПЛ. Клуб из Калининграда с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги.