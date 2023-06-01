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Сегодня, 20:19

Гендиректор «Балтики» Волженкин рассказал, чем его удивил Игнашевич

Алина Савинова
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, чем его удивил главный тренер команды Сергей Игнашевич.

«Стабильностью. Как игрок он побывал в различных ситуациях — от момента, когда его носили на руках, до периода, когда было стыдно выходить из дома на улицу. Но Сергей прошел все и знает, как себя вести в любой ситуации. Он удивил этим спокойствием, уверенностью, непоколебимостью. Я могу сказать только самые добрые слова: мне близка его манера в общении — спокойный, рассудительный, вежливый. У нас выстроились хорошие рабочие отношения, стараемся обсуждать все ключевые решения коллегиально, моделируя различные развития события. Это оберегает нас от импульсивных решений», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

Игнашевич возглавляет «Балтику» с 2021 года. В текущем сезоне команда под его руководством обеспечила себе досрочный выход в РПЛ. Клуб из Калининграда с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5121953-gendirektor-baltiki-rasskazal-chem-ego-udivil-sergej-ignashevich.html
Сергей Игнашевич
Первая лига
ФК Балтика
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
3.06 14:00
Балтика – Велес
 - : -
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 - : -
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 - : -
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 - : -
3.06 14:00
Енисей – Волга
 - : -
3.06 14:00
Родина – Рубин
 - : -
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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